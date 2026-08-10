Компания Rosendahl предлагает новое решение для контроля толщины изоляции обмоточных проводов

Сканирование в режиме реального времени заменяет требующие больших временных затрат проверки в автономном режиме.

Обеспечение требуемой толщины изоляции обмоточных проводов давно было трудоёмкой задачей. Производителям приходилось переводить линию наложения изоляции в производственный режим, отрезать и подготавливать образец, а затем проверять его в режиме «оффлайн». При этом линия должна была продолжать работать для поддержания текущих свойств провода. Если образец не соответствовал техническим требованиям, линию требовалось перенастроить и повторить всю процедуру. Могло пройти несколько часов, накопиться много отходов, прежде чем производство могло быть, наконец, уверенно продолжено.

Предлагаемый компанией Rosendahl новый сканер толщины стенок изоляции для обмоточных проводов изменяет этот сценарий: встроенный непосредственно в технологическую линию сканер осуществляет непрерывный мониторинг толщины стенок изоляции как по высоте, так и по ширине провода. Операторы могут проверить толщину изоляции в режиме реального времени, непосредственно в процессе производства и сравнить её с заданными допусками без подготовки образцов в автономном режиме.

Преимущества нового решения компа

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