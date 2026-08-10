Красноярская ТЭЦ-1 готовится к зиме: большая часть ремонтной программы уже выполнена

На Красноярской ТЭЦ-1 проходит основной этап ремонтной кампании 2026 года. Работы идут по графику и являются частью масштабной подготовки станции к предстоящему отопительному сезону. На реализацию ремонтной программы направлено более 840 млн рублей.

Именно летом, когда тепловые нагрузки минимальны, на станции выполняют самые сложные и трудоемкие работы, которые невозможно провести зимой. Каждый котлоагрегат и турбоагрегат проходит детальное обследование, специалисты заменяют выработавшие ресурс элементы, ремонтируют поверхности нагрева, трубопроводы, горелочные устройства и другое оборудование, работающее в условиях высоких температур и давления. Такая подготовка позволяет значительно повысить надежность работы станции в период максимальных зимних нагрузок, когда от ее бесперебойной работы зависит теплоснабжение большей части Красноярска и стабильная выработка электроэнергии. Энергетики уже отремонтировали восемь из планируемых одиннадцати котлоагрегатов и четыре из шести турбоагрегатов. Наиболее масштабные мероприятия выполнены на котле №19, где специалисты заменили элементы поверхностей нагрева, горелочные устройства и пылевоздухопроводы. Сейчас продолжаются работы на котлоагрегате №13. До конца года также предстоит завершить капитальные ремонты котлов №9 и №11, расширенные текущие ремонты турбоагрегатов №3 и №10, а также обновить оборудование открытого распределительного устройства, через которое вырабатываемая станцией электроэнергия поступает в энергосистему.

Сергей Бородулин, Директор Красноярской ТЭЦ-1:

«Подготовка к отопительному сезону начинается задолго до наступления холодов. За короткий летний период нам необходимо выполнить значительный объем технически сложных работ, чтобы зимой оборудование работало надежно в условиях максимальных нагрузок. Сегодня большая часть программы уже выполнена, и мы уверенно продолжаем подготовку станции к новому отопительному сезону. При этом ремонтная кампания идет параллельно с масштабной модернизацией предприятия, благодаря которой Красноярская ТЭЦ-1 становится не только надежнее, но и главное - экологичнее».

Все работы проводятся без остановки производства. Пока часть оборудования находится в ремонте, остальные котлы и турбины продолжают обеспечивать жителей Красноярска тепловой и электрической энергией. Такой поэтапный подход позволяет одновременно готовить оборудование к зиме и сохранять надежность энергоснабжения города. Напомним, подготовка к зиме на Красноярской ТЭЦ-1 идет одновременно с крупнейшим за восемь десятилетий обновлением станции. СГК направила на ее модернизацию 25 млрд рублей. В 2026 году введены в эксплуатацию новые турбогенераторы №15 и №16. Ранее построена новая дымовая труба высотой 275 метров и установлены все 15 современных электрофильтров. Реализация этих проектов позволила повысить эффективность работы станции, увеличить надежность энергоснабжения Красноярска и существенно снизить воздействие предприятия на окружающую среду.