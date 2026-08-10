НМИЦ гематологии построит новый корпус инновационной терапии за 13 млрд рублей

В Москве расширяют инфраструктуру для высокотехнологичной медицинской помощи. Национальный медицинский исследовательский центр гематологии Минздрава России объявил о масштабном проекте по возведению корпуса инновационной гематологии и клеточной терапии.

В рамках проекта планируется подготовка проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполнение строительных работ и поставка необходимого оборудования. Выбор подрядной организации пройдет в форме тендера, который завершится не позднее 24 августа 2026 года, сообщается на портале RosTender.info.

Общий срок выполнения всех работ составит 1614 календарных дней с момента заключения государственного контракта. Реализация проекта направлена на развитие медицинской инфраструктуры и повышение качества специализированной помощи в области гематологии и клеточной терапии.

Новый корпус должен стать важным звеном в развитии отечественной клеточной терапии, позволив центру внедрять передовые методы лечения гематологических заболеваний на качественно новом уровне.

Детали тендера и требования к подрядчикам доступны здесь.