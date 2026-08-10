На строящемся обходе Борисоглебска в составе трассы Р-22 «Каспий» (подъезд к Саратову) задействованы 271 рабочий и 129 единиц техники

В Воронежской области продолжается масштабное строительство четырехполосной дороги в обход г. Борисоглебска общей протяженностью 15 км, которое ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Общая техническая готовность строящегося объекта – 15 %.

Новая трасса будет отвечать всем требованиям безопасности дорожного движения: транспортные потоки разделит осевое барьерное ограждение, ширина проезжей части составит 14 м, также будут устроены две автобусные остановки и две площадки отдыха.

В настоящее время специалисты подрядной организации на разных отрезках выполняют работы по переустройству коммуникаций, устройству земляного полотна. Разработано порядка 14 тыс. кубометров выемки и отсыпано более 574 тыс. кубометров насыпи. Вместе с тем начались работы по инъекционному закреплению цементом грунтов основания дорожной одежды, завершено строительство 11 водопропускных труб из 21.

Параллельно с этим продолжается возведение тридцатипролетного моста через р. Ворона протяженностью 1 км. Сейчас на объекте выполняется устройство буронабивных свай (выполнено 347 шт. из 480), завершено бетонирование двух опор (всего подлежат к возведению 31). Кроме того, на двух путепроводах, расположенных в начале и конце участка строительства, полностью устроены опоры, смонтированы балки пролетных строений. На другом путепроводе через автомобильную дорогу Р-22 «Каспий» ведется бетонирование опор.

Учитывая высокую социальную значимость данного объекта, специалисты подрядной организации работают с опережением календарного графика, поэтому завершить строительство планируется до конца 2028-го года.

Новая трасса станет частью федеральной дороги Р-22 «Каспий» (подъезд к Саратову), что повысит транспортные, экономические связи между Центральной Россией и Поволжьем.

Вместе с тем это, безусловно, крайне важный проект для Воронежской области. Согласно предварительным подсчетам, участок дороги позволит вывести более 12 тыс. автомобилей в сутки за пределы городской черты. Это значительно снизит уровень автомобильного трафика внутри городских границ и обеспечит экологический комфорт для жителей Борисоглебска.