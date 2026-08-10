Около 50 км федеральных трасс в Краснодарском крае и Республике Адыгея приведут к нормативу до конца 2026 года

В текущем дорожно-строительном сезоне силами подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Черноморье» замена слоев износа будет завершена на 50 км федеральных трасс в границах Краснодарского края и Республики Адыгея. Соответствующие госконтракты уже заключены. Работы пройдут на автодорогах А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Р-217 «Кавказ» (основной ход) и А-160 Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В частности, в Краснодарском крае замена слоев износа уже начата на отрезках км 0 – км 7 (Южный обход Краснодара), км 58 – км 77 и км 134 – км 136 трассы А-146. Работы выполняются с сохранением движения транспорта по одной полосе в каждую сторону, без введения реверсивной схемы.

Аналогичные задачи реализуются на участке основного хода трассы Р-217 «Кавказ» км 39 – км 58 (между Тихорецком и поселком Малороссийский Краснодарского края), а также на отрезке км 10 – км 13 автодороги А-160 (в Республике Адыгея).

На всех участках строители используют износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон, который предназначен для дорог с высокой интенсивностью движения.

Все работы федеральные дорожники планируют завершить до конца текущего года. После их выполнения будут восстановлены основные технико-эксплуатационные характеристики дорог, а также защищены нижние слои дорожной одежды от преждевременного разрушения.

Подчеркнем, что своевременное приведение в нормативное состояние обозначенных автомобильных дорог – одна из ключевых отраслевых задач с точки зрения развития транспортной системы Юга России.

В частности, трасса А-146 обеспечивает транспортное сообщение между Краснодарским краем и Республикой Адыгея, связывает столицу Кубани с Черноморским побережьем и далее – с Крымом, а также служит ключевым маршрутом для грузоперевозок и пассажирского транспорта.

Безопасное и комфортное движение транспорта по ключевым федеральным трассам в границах данных субъектов РФ стимулирует развитие внутреннего туризма и облегчает доставку товаров в курортные зоны.