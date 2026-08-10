Предприятие Ростеха превратило 1 млн тонн коммунальных отходов в электроэнергию

Завод Госкорпорации Ростех по энергетической утилизации отходов за полтора года работы выработал свыше 620 млн кВт*ч из 1 млн тонн твердых коммунальных отходов, непригодных для вторичной переработки. Проект помогает сократить объем полигонного захоронения и снизить ущерб для окружающей среды.

Кроме того, сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу составило свыше 1 млн тонн. Расчет произведен по формуле, предложенной Институтом глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля. Согласно ей, замена полигонного захоронения 1 тонны отходов на переработку в энергию позволяет предотвратить 1160 кг выбросов СО 2 . Это эквивалентно высадке более 7 миллионов деревьев. При этом молодому лесу потребуется около десяти лет, чтобы начать полноценно поглощать углерод, а завод дает такой результат уже сейчас.

С момента открытия завод принял более 33 тысяч автопоездов с отходами. По объему это сопоставимо с тем, что могли бы перевезти 100 тысяч стандартных мусоровозов или 50 тысяч фур. Речь идет о так называемых «хвостах» — отходах, которые уже невозможно вернуть во вторичный оборот. Раньше весь этот объем отправлялся на полигоны.

«Благодаря переработке 1 млн тонн отходов Ростех значительно сократил выбросы метана и CO 2 в атмосферу. Такой объем углекислого газа за год поглощает лес площадью около 42 тысяч гектаров. Кроме того, в процессе переработки было произведено 620 млн кВт·ч „зеленой“ энергии. Этого достаточно, чтобы в течение года обеспечивать электричеством город с населением порядка 300 тысяч человек. Все производственные процессы основаны на передовых технологиях, а системы очистки дымовых газов соответствуют самым строгим мировым экологическим стандартам. Этот проект наглядно показывает, как современные промышленные решения могут одновременно служить защите окружающей среды, а также производить электроэнергию, достаточную для обеспечения тысяч жителей», — отметили в Госкорпорации Ростех.

Первый в России современный завод Госкорпорации Ростех по энергетической утилизации отходов построен в городском округе Воскресенск Московской области и начал работу в конце декабря 2024 года. На полную мощность предприятие вышло в марте 2025 года.

На заводе используется технология сжигания на колосниковой решетке (waste-to-energy) — один из наиболее распространенных и экологически безопасных методов утилизации. Всего в мире функционирует более 2500 таких установок. Современные системы газоочистки позволяют достичь уровня выбросов ниже международных экологических стандартов. Система состоит из нескольких ступеней. При температуре 1260 °C идет химическое разрушение диоксинов и ароматических углеводородов. Затем происходит нейтрализация оксидов азота, а далее — гашеная известь и активированный уголь нейтрализуют кислоты и тяжелые металлы. Заключительный этап — рукавный фильтр, который улавливает мельчайшие частицы пыли и летучей золы. Отходы поступают на завод после обязательной промышленной сортировки, в ходе которой извлекаются все полезные вторичные ресурсы.