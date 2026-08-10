Преобразователи давления PRT-100 EKF стали частью умного дома на выставке Open Village 2026

Преобразователи давления PRT-100 бренда EKF, который в России представляет компания «Электрорешения», вошли в состав системы умного дома компании «Дом Форест», представленной на выставке Open Village 2026.

Типовой дом площадью 200 кв. м получил название «Сириус 2.0» и оснащен проводной системой автоматизации. В рамках проекта преобразователь давления PRT-100 контролирует давление в водопроводе и передает данные в систему автоматизации по аналоговому сигналу 4–20 мА. Если показатель опускается ниже заданного уровня, владелец получает уведомление. Это позволяет быстро отреагировать на возможную аварию или протечку и снизить риск серьезного повреждения имущества.

PRT-100 представляет собой общепромышленный преобразователь избыточного давления с керамической измерительной мембраной. Устройство подходит для систем управления, в которых не требуется высокая точность измерений. Керамический сенсор позволяет использовать датчик для измерения давления агрессивных сред.

Преобразователи давления PRT-100 применяются на объектах жилищно-коммунального хозяйства, в системах ГВС и ХВС, на насосных станциях и в компрессорных установках, а также во вспомогательных процессах систем управления и автоматизации.