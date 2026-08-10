Работники Ростовской АЭС разработали и внедрили устройство, сокращающее в 12 раз время поверки измерительных приборов

Теперь высокоточное оборудование можно проверять на территории самой атомной станции за 5 дней вместо 2-х месяцев.



Команда метрологов Ростовской АЭС (электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») создала в рамках реализации Производственной системы «Росатом»* устройство, благодаря которому сокращаются в 12 раз сроки поверки приборов, экономятся трудозатраты и средства - работы выполняются без привлечения специалистов других организаций и закупки дорогостоящего оборудования.



Раньше высокоточные приборы, применяющиеся на Ростовской АЭС и требующие регулярного обслуживания и проверки, отправляли в специальные лаборатории на 2 месяца, теперь их обследование проходит на месте и всего за 5 дней.



Метрологи самостоятельно разработали и внедрили оборудование, которое создает специальные условия по температуре, влажности и давлению, необходимые для максимально точных измерений – барокамеру. Его волгодонские атомщики-кулибины создали буквально из подручных средств: из колбы для фильтрации питьевой воды откачали воздух и получили необходимый для точности измерений вакуум. А для удобства использования устройства специалисты цеха централизованного ремонта изготовили специальную подставку. На использование прибора отдел метрологии уже получил соответствующую аккредитацию.

«Время, за которое мы проводим поверку приборов, сократилось в 12 раз – с 60 до 5 рабочих дней. Теперь нам не нужно тратить время и средства на подготовку документов, транспортировку оборудования, сопровождение груза. Также не требуется дополнительного привлечения персонала. Теперь с задачей справляются всего два специалиста, а не пять, как было раньше. Но самое главное – нам не пришлось дополнительно покупать дорогостоящее оборудование. Барокамера, созданная нами, прекрасно выполняет все необходимые функции», – рассказала эксперт ПСР-проекта, инженер отдела метрологии Екатерина Дудкина.

«Производственная система «Росатом» – это не только набор проектов или инструментов бережливого производства. В первую очередь, это инициатива самих работников, идущая снизу вверх. Такие решения сами собой не рождаются. За каждым подобным проектом стоит искреннее желание наших людей сделать свою работу лучше, безопаснее и продуктивнее. Наши метрологи наглядно доказали: чтобы повысить эффективность производства, не всегда нужны многомиллионные бюджеты – достаточно профессионального взгляда и готовности взять ответственность на себя. Сила Росатома – в таких людях», – подчеркнул директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

По словам генерального директора ГК «Росатом» Алексея Лихачёва, главный ресурс современного мира - это не нефть и уран, а время: «"Росатом" видит свою миссию в том, чтобы дать человечеству энергию, которая не тормозит развитие, а ускоряет его, в прямом и переносном смысле.

Ключевая задача нацпроекта «Средства производства и автоматизации» - помочь российской экономике войти в число мировых лидеров по выпуску средств производства и роботизации промышленных процессов. Продолжается разработка и изготовление роботов, высокотехнологичных станков и оборудования для промышленного производства. Российская промышленность обладает сильной научной, инженерной и производственной базой. Средства на поддержание нацпроектов в области технологического лидерства заложены в трехлетнем бюджете страны.



*Производственная система «Росатом» (ПСР) - это культура бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества на мировом уровне.



Ростовская АЭС (входит в Электроэнергетический дивизион ГК «Росатом») расположена на берегу Цимлянского водохранилища. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с атомными реакторами типа ВВЭР-1000. Суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет около 25 млн кВтч. Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Ростовской области составляет более 70%, Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга - около 30%. В состав энергосистемы Юга России входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, расположенные на территории девяти республик, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей с общим населением более 27 млн человек.