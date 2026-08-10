Системный оператор и АСПЭ объединяют экспертные знания в сфере прогнозирования электропотребления

Ассоциация «Сообщество потребителей энергии» (АСПЭ) и Системный оператор подписали соглашение о сотрудничестве,направленное на развитие взаимодействия в сфере планирования перспективного развития электроэнергетики.

Подписи под документом поставили директор АСПЭ Валерий Дзюбенко и Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Фёдор Опадчий.

Соглашение предусматривает обмен информацией и экспертными знаниями при актуализации Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года и других документов планирования перспективного развития.

«Чем длиннее горизонт планирования, тем выше риск прогнозной ошибки. Поэтому данные крупнейших промышленных потребителей о реальных сроках запуска и модернизации производств становятся важным ориентиром. Рассчитываем, что сотрудничество с АСПЭ позволит точнее учитывать планы развития предприятий при формировании долгосрочных планов развития отрасли», – отметил Федор Опадчий.

«Совместная с Системным оператором работа по повышению качества исходных данных о перспективном спросе позволит оптимизировать планы развития энергетической инфраструктуры. А это положительно скажется на сохранении конкурентного преимущества в цене киловатт-часа для граждан и бизнеса нашей страны», – подчеркнул Валерий Дзюбенко.

В числе основных форматов сотрудничества – обмен информацией и аналитическими материалами, проведение рабочих встреч и создание рабочих групп, подготовка совместных экспертных заключений и рекомендаций по вопросам перспективного развития электроэнергетики и промышленности.

Соглашение заключено на 5 лет с возможностью автоматического продления и вступает в силу с момента подписания.