В Республике Алтай приступили к строительству и реконструкции участка Чуйского тракта в обход трех населенных пунктов

Речь идет об отрезке трассы Р-256 «Чуйский тракт» с 454-го по 475-й км в Майминском районе республики. В работах, которые проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», задействовано около 200 человек и 75 единиц техники.

Проектом планируется реконструировать 3,6 км существующей автомобильной дороги с расширением проезжей части до четырех полос движения, а также построить 14,4 км новой – в обход населенных пунктов Соузга, Черемшанка и Манжерок. Будущая трасса будет соответствовать IВ технической категории.

Для повышения безопасности и пропускной способности трассы специалисты возведут две разноуровневые транспортные развязки – в Соузге и у поворота на Озерное, которые обеспечат беспрепятственный и удобный выезд на федеральную трассу.

Новый участок будет оснащен современным ограждением и наружным освещением, для оптимизации транспортных потоков предусмотрена автоматизированная система управления дорожным движением.

Сейчас строительные работы ведутся в районе поселка Манжерок. Подрядная организация занимается устройством земляного полотна. На сегодня разработано около 20 тыс. кубометров выемки и устроено более 7 тыс. кубометров насыпи. Параллельно в окрестностях села Соузга продолжается обустройство площадок под промышленную базу и ремонтную зону, монтаж асфальтобетонного завода для обеспечения объекта собственными смесями и строительство жилого городка для сотрудников.

Реализовать проект планируется до конца 2028 года. В результате транзитный транспорт будет выведен за пределы населенных пунктов, что благоприятно скажется на экологической ситуации, сократит время в пути и сделает путешествие по трассе Р-256 «Чуйский тракт» более комфортным и безопасным.

Трасса Р-256 «Чуйский тракт» – ключевая транспортная артерия, которая соединяет Республику Алтай с регионами Западной Сибири и европейской частью страны. Выбранный для строительства и реконструкции участок трассы Р-256 «Чуйский тракт» является одним из наиболее загруженных в регионе. В этом живописном районе сосредоточено множество социальных объектов притяжения и туристических баз, включая популярный круглогодичный курорт Манжерок. В пиковый сезон ежедневный трафик здесь составляет более 27 тыс. машин. Приступая к проектированию данного объекта, дорожники учли интересы местных жителей и гостей региона, выбрали тот вариант трассировки, который призван не только сократить пробки на данном направлении, но и минимизировать неудобства в период проведения работ.

Объект реализуется по поручению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, а также находится на особом контроле Правительственной комиссии по региональному развитию (курирует заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин).