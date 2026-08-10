В центре Павловского Посада построили новую линию электроснабжения для предприятия малого бизнеса

Новая линия электропередачи обеспечила подачу электроэнергии предприятию малого бизнеса в центральной части Павловского Посада. В конце июля энергетики завершили присоединение к электросетям строящегося производственного объекта на пересечении Большой Покровской улицы и Игнатьевского переулка. Выполненные мероприятия не только обеспечили электроэнергией нового абонента, но и повысили надежность электроснабжения жилых домов, расположенных вблизи перекрёстка, за счет перераспределения нагрузок в распределительной сети.

Специалисты «Мособлэнерго» построили кабельно-воздушную линию от трансформаторной подстанции № 157. Общая протяженность новой линии составила 199 метров. Под землей проложили 39 метров кабеля, а над землей смонтировали 160 метров самонесущего изолированного провода. Это защищенный, устойчивый к нагрузкам провод для безопасной передачи электроэнергии по воздушным участкам. После монтажа энергетики проверили линию и включили ее в схему электроснабжения района. Предоставленная предприятию мощность в 150 киловатт рассчитана на работу освещения, оборудования и инженерных систем нового объекта. Работы выполнили по договору технологического присоединения.

До строительства линии существующие участки сети обеспечивали текущее электроснабжение ближайших домов. Подключение нового объекта без отдельного маршрута увеличило бы загруженность этих линий. Сейчас часть мощности передается по новой ЛЭП. Это снижает нагрузку на действующую сеть и вероятность локальных отключений в часы высокого потребления. Теперь семьи, живущие рядом с перекрестком, получают электроэнергию по сети, рассчитанной на возросшую нагрузку, а новое предприятие обеспечено стабильным электроснабжением для развития своего бизнеса.

«В Павловском Посаде мы завершили технологическое присоединение нового производственного объекта — предоставили предприятию 150 кВт мощности по новой кабельно-воздушной линии протяженностью 199 метров. Важно, что эта работа дала двойной эффект: бизнес получил энергию для запуска, а жители соседних домов — более стабильное электроснабжение благодаря перераспределению нагрузок. Теперь сеть готова к возросшему потреблению без риска локальных отключений», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

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