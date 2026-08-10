Завод «Энергокабель» примет участие в Международной специализированной выставке «КАЗАНЬ: НЕФТЬ, ГАЗ, ХИМИЯ»
Завод «Энергокабель» приглашает посетить Международную специализированную выставку «КАЗАНЬ: НЕФТЬ, ГАЗ, ХИМИЯ» с 26 по 28 августа 2026 года.
Место проведения:
Республика Татарстан, Лаишевский район, село Большие Кабаны, улица Выставочная, здание 1, корпус 1, МВЦ «Казань Экспо», павильон А2.
Время работы выставки:
- 26 августа 8:00-18:00
- 27 августа 9:00-18:00
- 28 августа 9:00-13:00
Стенд АО «Завод «Энергокабель» - D2 1, павильон А2
Будут представлены технологии для экстремальных условий. Посетители смогут вживую оценить образцы продукции, отвечающей высочайшим стандартам надежности, пожарной и взрывобезопасности.
Ключевой экспонат: кабель ВЗ (взрывозащищенный).
Особое внимание будет уделено демонстрации взрывозащищенного кабеля (ВЗ) — специализированной разработке для объектов с повышенным риском взрыва. Данная продукция отвечает строгим требованиям, предъявляемым к оборудованию, используемому на нефте- и газодобывающих платформах, химических производствах, в резервуарных парках и других опасных зонах.
Вы можете получить билет на выставку пройдя онлайн-регистрацию по этой ссылке
Как добраться:
- Из международного аэропорта «Казань»: Крытый пешеходный переход до МВЦ «Казань Экспо» из аэропорта «Казань» (5 мин пешком)
- Аэроэкспресс: Аэроэкспрессом с ЖД вокзала Казани до станции «Аэропорт «Казань»
- На автомобиле: Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Большие Кабаны, ул. Выставочная, здание 1, корпус 1