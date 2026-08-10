Завод «Энергокабель» примет участие в Международной специализированной выставке «КАЗАНЬ: НЕФТЬ, ГАЗ, ХИМИЯ»

8 часов назад
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Источник:
АО Завод Энергокабель
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Завод «Энергокабель» приглашает посетить Международную специализированную выставку «КАЗАНЬ: НЕФТЬ, ГАЗ, ХИМИЯ» с 26 по 28 августа 2026 года.

Место проведения: 

Республика Татарстан, Лаишевский район, село Большие Кабаны, улица Выставочная, здание 1, корпус 1, МВЦ «Казань Экспо», павильон А2.

Время работы выставки:

  • 26 августа 8:00-18:00
  • 27 августа 9:00-18:00
  • 28 августа 9:00-13:00

Стенд АО «Завод «Энергокабель» - D2 1, павильон А2

Будут представлены технологии для экстремальных условий. Посетители смогут вживую оценить образцы продукции, отвечающей высочайшим стандартам надежности, пожарной и взрывобезопасности.

Ключевой экспонат: кабель ВЗ (взрывозащищенный). 

Особое внимание будет уделено демонстрации взрывозащищенного кабеля (ВЗ) — специализированной разработке для объектов с повышенным риском взрыва. Данная продукция отвечает строгим требованиям, предъявляемым к оборудованию, используемому на нефте- и газодобывающих платформах, химических производствах, в резервуарных парках и других опасных зонах.

Вы можете получить билет на выставку пройдя онлайн-регистрацию по этой ссылке

Как добраться:

  • Из международного аэропорта «Казань»: Крытый пешеходный переход до МВЦ «Казань Экспо» из аэропорта «Казань» (5 мин пешком)
  • Аэроэкспресс: Аэроэкспрессом с ЖД вокзала Казани до станции «Аэропорт «Казань»
  • На автомобиле: Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Большие Кабаны, ул. Выставочная, здание 1, корпус 1
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Завод Энергокабель
Акционерное общество «Завод «Энергокабель» учреждено в 2000 году в городе Электроугли Ногинского района Московской области. Проект Завода выполнен Государственным специализированным проектным институтом Минатома РФ и Всероссийским научно-исследовательским институтом кабельной промышленности.