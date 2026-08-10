Завод «Энергокабель» примет участие в Международной специализированной выставке «КАЗАНЬ: НЕФТЬ, ГАЗ, ХИМИЯ»

Завод «Энергокабель» приглашает посетить Международную специализированную выставку «КАЗАНЬ: НЕФТЬ, ГАЗ, ХИМИЯ» с 26 по 28 августа 2026 года.

Место проведения:

Республика Татарстан, Лаишевский район, село Большие Кабаны, улица Выставочная, здание 1, корпус 1, МВЦ «Казань Экспо», павильон А2.

Время работы выставки:

26 августа 8:00-18:00

27 августа 9:00-18:00

28 августа 9:00-13:00

Стенд АО «Завод «Энергокабель» - D2 1, павильон А2

Будут представлены технологии для экстремальных условий. Посетители смогут вживую оценить образцы продукции, отвечающей высочайшим стандартам надежности, пожарной и взрывобезопасности.

Ключевой экспонат: кабель ВЗ (взрывозащищенный).

Особое внимание будет уделено демонстрации взрывозащищенного кабеля (ВЗ) — специализированной разработке для объектов с повышенным риском взрыва. Данная продукция отвечает строгим требованиям, предъявляемым к оборудованию, используемому на нефте- и газодобывающих платформах, химических производствах, в резервуарных парках и других опасных зонах.

Вы можете получить билет на выставку пройдя онлайн-регистрацию по этой ссылке

Как добраться: