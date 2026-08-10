Директором Нерюнгринской ГРЭС назначен Сергей Еремеев

Нерюнгринскую ГРЭС с рабочим визитом посетил первый заместитель Генерального директора - главный инженер АО «ДГК» Валентин Тениховский. Он сообщил коллективу энергетиков о назначении с 10 августа 2026 года Сергея Еремеева директором Нерюнгринской ГРЭС, отметив его опыт и высокие нравственные ценности в качестве руководителя.

«Приложу все усилия для стабильной и надежной работы Нерюнгринской ГРЭС», - сказал Сергей Еремеев.

На встрече с персоналом он подчеркнул, что ключевыми направлениями по прежнему остаются — безаварийная эксплуатация энергопредприятия и безопасный труд, а также закрепление молодежи на производстве для обеспечения персоналом II очереди НГРЭС.



Биографическая справка.

Сергей Николаевич Еремеев родился 29 марта 1964 года. Общий стаж работы в энергетике - 33 года, из них 22 года на руководящих должностях.

После окончания Политехнического института и прохождения службы в армии он приехал в г. Нерюнгри. В апреле 1993 года Сергей Николаевич устроился на Нерюнгринскую ГРЭС в отдел подготовки и планирования ремонтов на должность инженера.

В 2004 году он возглавил участок гидротехнических сооружений, а через 4 года назначен заместителем главного инженера. В связи с реорганизацией филиала НГРЭС в 2021 году был создан новый цех (цех вспомогательных работ) в состав которого вошли три крупных производственных подразделения, в котором он был назначен руководителем. С октября 2022 года Сергей Николаевич стал начальником района тепловых сетей (РТС).

Основными направлениями его деятельности на разных этапах были: эксплуатация и ремонт комплекса гидротехнических сооружений НГРЭС, систем отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, обеспечение теплоснабжения города Нерюнгри, поселков Беркакит и Серебряный Бор, взаимодействие с главами района и поселков, надзорными органами.