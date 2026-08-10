Компании Нацпроектстроя возводят на ВСМ самую большую в России железнодорожную эстакаду

Самую большую в России двухпутную электрифицированную железнодорожную эстакаду возводят компании Нацпроектстроя в составе ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Длина эстакады – более 14 км, она начинается под Петербургом и заканчивается в Ленинградской области.

Сооружение будет стоять на 428 опорах, 234 из них готовы. Высота конструкций – от 2,5 м до 14,5 м. Участок отличается сложной геологией: торф, суглинки. Для надежности слабый грунт меняют, укрепляют цементом. Под опорами устраивают основания из 3,5 тысяч буронабивных свай – почти 2,3 тысяч уже погружены.

Строители работают в охранных зонах действующих коммуникаций: на участке проходят линии электропередачи, газо- и нефтепроводы. Эстакада пересечет федеральную трассу М-11 «Нева» и три реки: Мурзинку, Кузьминку и Славянку. Для преодоления водных преград устраивают шпунтовые ограждения и временные мосты.

Работы ведутся круглосуточно, в пиковые периоды на объекте задействовано до 450 человек и более 160 единиц техники.