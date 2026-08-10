Рогачевский мост: 61% технической готовности

Готовность строящегося в Дмитрове нового Рогачёвского моста через канал имени Москвы превысила 60%. В этом убедился губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, посетивший объект Нацпроектстроя.

«Все рано или поздно устаревает и требует внимания, в том числе и мосты. Их в Московской области сотни, и мы должны успевать строить новые, чтобы не парализовать жизнь города. Рогачевский мост здесь очень ждут жители. К работам приступили в 2025‑м, строители обещают сдать его в первом полугодии 2027 года», — отметил Андрей Воробьев.

О ходе работ губернатору доложил директор филиала «ДиМ» Мостоотряд-90 Олег Зимирев. Пролетное строение монтируется в навес с двух берегов, в планах строителей состыковать части металлоконструкции в конце августа. Возводятся подходы к мосту, переустраиваются инженерные сети энергоснабжения, связи, водопровода и канализации. На площадке работают 223 человека, задействовано 49 единиц техники.



Старый мост 1936 года, восстановленный в 1942 году, в настоящее время закрыт для проезда, автотранспорт следует в объезд длиной более 20 км. Открытие нового моста позволит сократить время в пути на 20-25 минут.