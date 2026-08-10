«Россети Урал» обеспечили электроснабжение нового медицинского комплекса в Перми

7 часов назад
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Источник:
Россети Урал
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«Россети» завершили проект технологического присоединения к сетям нового учреждения здравоохранения в северной части Перми, построенного в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Для надежного электроснабжения медицинского центра специалисты «Россети Урал» провели необходимые мероприятия в сетевом комплексе, в том числе проложили кабельные линии электропередачи протяженностью почти 3 км, установили современные приборы учета. Все оборудование отечественного производства. По итогам работ объем выданной мощности составил 1,2 МВт.

Новый четырехэтажный поликлинический комплекс в Перми рассчитан на 200 посещений в смену. Он позволит повысит доступность качественной медицинской помощи и обеспечит комфортные условия для диагностики и лечения жителей столицы Прикамья.

Ранее в этом году «Россети Урал» реализовали еще один крупный проект в Перми в сфере здравоохранения – присоединили к сети строящийся в Камской долине онкологический центр, который по уровню оснащения будет сопоставим с ведущими клиниками Москвы и Санкт-Петербурга.

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