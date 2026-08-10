«Тверьэнерго» повышает надежность электроснабжения 16 тысяч жителей Торопецкого округа

Специалисты филиала «Россети Центр» – «Тверьэнерго» продолжают ремонтную кампанию в Торопецком муниципальном округе, направленную на повышение надежности электроснабжения более 16 тысяч жителей округа в предстоящий осенне-зимний период.

До конца года энергетики отремонтируют 17 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. Семь из них уже готовы: на энергообъектах заменили проходные изоляторы, вентильные разрядники, главные рубильники, автоматические выключатели и предохранители.

Параллельно ведется ремонт воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 0,4–10 кВ. В планах – замена и перетяжка около 25 км провода, а также замена и выправка 24 опор. На текущий момент энергетики уже заменили шесть опор и 74 изолятора, перетянули 10 км провода.

Среди завершенных объектов – воздушная линия электропередачи 10 кВ, которая обеспечивает электроэнергией семь населенных пунктов, включая деревни Малаши, Некрашово и Бубоницы. В последней расположен единственный в России Центр спасения медвежат-сирот. На этой ЛЭП заменили 12 изоляторов и разъединитель, а также перетянули около 5 км провода.

Для снижения риска технологических нарушений в непогоду энергетики расчищают охранные зоны ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. В 2026 году в Торопецком округе планируется расчистить более 41 га просек – работы уже выполнены на площади 24 га. Расчистка позволит предотвратить падение деревьев на провода во время сильного ветра, снегопадов и ледяного дождя.