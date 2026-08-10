Завод «Росатома» по выпуску атомных реакторов расширил парк роботов для проверки сварных швов

На производственной площадке завода «Атоммаш» (входит в Машиностроительный дивизион «Росатома») в Ростовской области запустили в эксплуатацию нового робота для ультразвукового контроля (УЗК) качества сварных соединений. Устройство проводит сканирование двумя методами и с высокой точностью определяет тип дефекта и его координаты. За счет того, что датчики не надо перемещать вручную, робот на 30 % быстрее человека справляется с ультразвуковым контролем изделий сложной геометрии – таких как атомные реакторы и парогенераторы.

Сейчас на предприятии работают два роботизированных комплекса для проведения неразрушающего контроля ключевого оборудования для АЭС, что позволяет полностью отказаться от ручного сканирования в труднодоступных местах и сэкономить на расходных материалах для проведения УЗК.

«Этот проект — не локальная оптимизация, а создание нового технологического стандарта для всей отрасли. Успешно пройденная аттестация по российским и международным стандартам подтверждает, что наша роботизированная система контроля является надежным и верифицированным решением. Теперь мы готовы тиражировать эту технологию, предлагая отрасли новый эталон качества, скорости и экономической эффективности в области неразрушающего контроля», — подчеркнул глава завода «Атоммаш» Максим Жидков.

С 2023 года «Атоммаш» изготовил 9 атомных реакторов и 35 парогенераторов для новых энергоблоков АЭС, которые «Росатом» строит в России и за рубежом. В настоящее время в производстве находятся два корпуса новейших реакторов поколения 3+ и 12 парогенераторов для энергоблоков строящейся АЭС «Эль-Дабаа», которую «Росатом» строит в Египте».

Ультразвуковой контроль – один из методов неразрушающего контроля, который позволяет выявить дефекты, которые невозможно обнаружить при визуальном осмотре. Так как сварные швы являются критически важным элементом любой конструкции, их качеству уделяется повышенное внимание. Ультразвуковой контроль проводят контактным способом, перемещая искатель по поверхности изделия вручную. С запуском робота сканер передвигают с помощью блока управления, что значительно упрощает процесс.

«Атоммаш» специализируется на изготовлении ядерных реакторов и парогенераторов для «больших» АЭС и участвует во всех проектах «Росатома» по строительству АЭС с реакторами типа ВВЭР в России и за рубежом.

Машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом» – крупнейший по объемам производства и выручке энергомашиностроительный холдинг России. Он является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса и других отраслей промышленности.

Предприятия дивизиона реализуют перечень мероприятий для создания «цифрового» завода – системы, основанной на принципах «бережливого» производства и цифровых решениях. Оцифрованы практически все процессы: от производства до качества для удаленного контроля логистики, дистанционной приемки оборудования с использованием технологий дополненной реальности, проведения цифрового мониторинга состояния оборудования. Параллельно реализуется комплекс проектов в области роботизации – отобрано 30 проектов, которые позволят сэкономить около 500 тыс. нормо-часов на процессах по транспортировке, сварке, зачистке и контролей, что можно сравнить с годовой производственной программой целого завода.

Крупные российские компании уделяют большое внимание развитию цифровой экономики, необходимой инфраструктуры, новых ИТ-решений. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.