Где искать точки роста: новый взгляд на модернизацию производства компаундов

Когда рынок становится более избирательным, важно не только наращивать объемы, но и эффективнее использовать уже созданную инфраструктуру. Как определить, какие изменения действительно нужны производству? Почему важно делать ставку на развитие инженерной экспертизы?

Об этом RusCable.Ru поговорил с Егором Казаковым, и. о. начальника производства БАШПЛАСТ.

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