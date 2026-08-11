Где искать точки роста: новый взгляд на модернизацию производства компаундов

2 часа назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
БАШПЛАСТ
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Когда рынок становится более избирательным, важно не только наращивать объемы, но и эффективнее использовать уже созданную инфраструктуру. Как определить, какие изменения действительно нужны производству? Почему важно делать ставку на развитие инженерной экспертизы?

Об этом RusCable.Ru поговорил с Егором Казаковым, и. о. начальника производства БАШПЛАСТ.

Читайте полное интервью  — о том, что сегодня стоит за технологической устойчивостью.

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БАШПЛАСТ
БАШПЛАСТ — это стратегический партнер, который обеспечивает бесперебойное снабжение производства полимерными компаундами. Компания заботится о стабильности на всех уровнях сотрудничества, чтобы партнеры могли сосредоточиться на развитии бизнеса. Суммарный объем производственных мощностей: 180 000 тонн в год ПВХ компаундов и 25 000 тонн в год полиолефиновых компаундов.