На Усть-Илимской ГЭС продолжается переход от маслонаполненных кабельных линий к СПЭ

На Усть-Илимской ГЭС продолжается масштабная модернизация высоковольтного кабельного хозяйства. На станции завершена замена второй из шести главных силовых кабельных линий: многолетне эксплуатировавшиеся маслонаполненные конструкции постепенно уступают место современным кабелям с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Для кабельной отрасли проект представляет отдельный интерес. Речь идет не просто о плановом ремонте оборудования, а о последовательной смене технологического поколения высоковольтных кабельных систем на одном из крупнейших энергетических объектов Сибири.

Как сообщает ИА «Наш Север», шесть высоковольтных линий Усть-Илимской ГЭС обеспечивают передачу электроэнергии от генераторов станции к распределительным устройствам. Существующие линии эксплуатируются с момента ввода гидроэлектростанции и выполнены по маслонаполненной технологии: кабель размещен в металлической трубе, а изоляционная система работает с использованием масла под давлением.

В рамках начавшегося в 2024 году проекта эти линии поэтапно заменяются современными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена. Новые кабельные системы рассчитаны на эксплуатацию в условиях низких температур и значительных температурных перепадов, что особенно важно для энергетической инфраструктуры Сибири.

Переход на СПЭ меняет и эксплуатационную модель объекта. После завершения всей программы из кабельного хозяйства станции будет выведено около 180 тонн изоляционного масла, по 30 тонн на каждую из шести линий. Это сократит объем оборудования, связанного с обслуживанием маслонаполненных систем, а также устранит риск утечки изоляционного масла.

Директор Усть-Илимской ГЭС Андрей Карпачев связывает модернизацию прежде всего с повышением надежности и безопасности станции. Работы ведутся последовательно: основной монтаж проходит с ноября по июль, после чего начинается закупка и доставка оборудования для следующего этапа.

К настоящему моменту заменены две из шести высоковольтных линий. Полностью завершить программу планируется в 2030 году.

Для кабельной отрасли этот проект важен не только сам по себе. Многие крупные объекты российской генерации были построены десятилетия назад, и сегодня их кабельное хозяйство требует последовательной модернизации. Замена маслонаполненных линий на современные высоковольтные кабели с полимерной изоляцией становится частью общего курса на повышение надежности, снижение эксплуатационных рисков и обновление энергетической инфраструктуры.

RusCable.Ru продолжит следить за реализацией проекта и развитием программ модернизации высоковольтных кабельных линий на объектах российской энергетики.