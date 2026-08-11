На энергоблоках № 3 и № 4 Курской АЭС начались плановые ремонтные работы и ремонтно-профилактические работы на тепловых сетях

С 11 августа 2026 года на энергоблоках № 3 и № 4 Курской АЭС начались плановые регламентные ремонтные работы, а также ежегодные ремонтные и профилактические работы на тепловых сетях пуско-резервной котельной.



Работы на остановленных энергоблоках продлятся по 22 августа, в связи с чем впервые почти за 50 лет работы Курской АЭС в Курчатове временно отключена горячая вода. Этим город Курчатов выделяется из общего ряда крупных населенных пунктов, где временные отключения горячей воды происходят регулярно, практически каждый год.

«Сейчас на нашей станции происходят большие изменения — вывод из эксплуатации отработавших свой срок энергоблоков и ввод новых, что меняет схему выработки тепловой энергии и доставки ее до потребителей, а также требует модернизации станционных и городских объектов этой схемы. Нынешние работы носят краткосрочный характер, время для них выбрано так, чтобы неудобства людей были минимальными. Забота об этом — наша принципиальная позиция. Несколько лет, например, действует решение исключить вывод в ремонт энергоблоков №№ 3, 4 в зимний период. В настоящее время запланированы и реализуются мероприятия по передаче тепла от новых энергоблоков Курской АЭС-2 до теплосетей города Курчатова, что позволит в дальнейшем исключить ситуации с полным прекращением подачи горячей воды», — пояснил ситуацию заместитель главного инженера по эксплуатации общестанционных объектов Алексей Леонов.

По окончанию регламентных работ на энергоблоках № 3 и № 4 Курской АЭС и тепловых сетях пуско-резервной котельной снабжение горячей водой города Курчатова будет продолжено. В настоящее время энергоблок №7 ВВЭР-ТОИ работает на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблоки № 1 и 2 РБМК – в режиме эксплуатации без генерации в связи с истечением установленного срока работы. Энергоблоки № 3 и № 4 РБМК – в плановых ремонтах.



Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.