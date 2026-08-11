РКЦ ПРОГРЕСС выразил благодарность НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» за вклад в развитие космоса

РКЦ ПРОГРЕСС выразил благодарность НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» многолетний и плодотворный совместный труд предприятий, систематическую опережающую поставку продукции, а также нестандартный подход и многократные шаги на встречу в комплектовании перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5".

"Ваш вклад в развитие космоса существенен, позволил совершиться историческому событию и осуществить успешный пуск изделия в установленные сроки. Мы выражаем искреннюю признательность и высоко ценим сложившиеся дружеские деловые отношения, а также надеемся на дальнейшее их укрепление и развитие" - отметил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Авдонин К.С.

НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» на протяжении многих десятилетий является поставщиком кабельно-проводниковой продукции для авиационной и космической промышленности. Одной из основных задач предприятия является обеспечение отечественной космонавтики и авиации качественными кабелями и проводами. Многие пилотируемые космические корабли и орбитальные станции, искусственные спутники Земли, автоматические аппараты для исследования планет укомплектованы продукцией, изготовленной на предприятии.