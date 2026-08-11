РКЦ ПРОГРЕСС выразил благодарность НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» за вклад в развитие космоса

3 часа назад
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Источник:
АО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
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РКЦ ПРОГРЕСС выразил благодарность НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» многолетний и плодотворный совместный труд предприятий, систематическую опережающую поставку продукции, а также нестандартный подход и многократные шаги на встречу в комплектовании перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5".

"Ваш вклад в развитие космоса существенен, позволил совершиться историческому событию и осуществить успешный пуск изделия в установленные сроки.

Мы выражаем искреннюю признательность и высоко ценим сложившиеся дружеские деловые отношения, а также надеемся на дальнейшее их укрепление и развитие" - отметил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Авдонин К.С.

НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» на протяжении многих десятилетий является поставщиком кабельно-проводниковой продукции для авиационной и космической промышленности. Одной из основных задач предприятия является обеспечение отечественной космонавтики и авиации качественными кабелями и проводами. Многие пилотируемые космические корабли и орбитальные станции, искусственные спутники Земли, автоматические аппараты для исследования планет укомплектованы продукцией, изготовленной на предприятии.

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НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
Акционерное общество «Народное предприятие «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»  основан 9 июля 1941 года. Сегодня является одним из лидеров кабельной промышленности России. Завод прошел большой путь развития от небольшого кустарного производства к крупному специализированному предприятию по выпуску кабельной продукции.