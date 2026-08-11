РЖД выполнили капитальный ремонт 533 км пути в июле

5 часов назад
283
Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
РЖД
Авторы и источники / Правообладателям

Железнодорожники заменили изношенные рельсы, очистили балласт и восстановили земляное полотно, чтобы вернуть пути к проектным параметрам прочности и стабильности. Кроме того, провели планово-предупредительную выправку 2768 км пути. В отличие от капитального ремонта, здесь не заменяют рельсы и шпалы, а восстанавливают геометрию пути, поднимая и выправляя его.

Также железнодорожники заблаговременно отремонтировали 3247 стрелочных переводов. Устранили неровности и просадки подвижных элементов (остряков). Это крайне важно для безопасности движения, поскольку даже малые отклонения могут нарушить плавность хода. Такие виды работ позволяют компании комплексно обновлять инфраструктуру без значительных финансовых и временных затрат. Повышают безопасность и скорость перевозки грузов и пассажиров.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Оформите подписку RusCable Плюс и получите полный доступ к материалам и сервисам портала!

Эксклюзивные материалы, сервисы, полный доступ к базе данных, аналитика рынка и финансовый рейтинг кабельных заводов! Отрасль в плюсе с подпиской RusCable Плюс!

Оформить подписку