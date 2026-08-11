РЖД выполнили капитальный ремонт 533 км пути в июле

Железнодорожники заменили изношенные рельсы, очистили балласт и восстановили земляное полотно, чтобы вернуть пути к проектным параметрам прочности и стабильности. Кроме того, провели планово-предупредительную выправку 2768 км пути. В отличие от капитального ремонта, здесь не заменяют рельсы и шпалы, а восстанавливают геометрию пути, поднимая и выправляя его.

Также железнодорожники заблаговременно отремонтировали 3247 стрелочных переводов. Устранили неровности и просадки подвижных элементов (остряков). Это крайне важно для безопасности движения, поскольку даже малые отклонения могут нарушить плавность хода. Такие виды работ позволяют компании комплексно обновлять инфраструктуру без значительных финансовых и временных затрат. Повышают безопасность и скорость перевозки грузов и пассажиров.