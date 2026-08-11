РЖД завершают первый этап испытаний Центра автоматизации маневровой работы

Это «мозг» Цифровой железнодорожной станции, который управляет движением внутри железнодорожного узла. Тестирование комплекса проводилось на сортировочной станции Челябинск-Главный (пилотная площадка реализации проекта).

Комплекс отвечает за управление маневровыми локомотивами в автоматическом режиме — то есть без участия человека. Он собирает информацию, подключаясь, в первую очередь, к системам централизации, получая сигналы светофоров и стрелок. Затем передаёт маршрутные данные, в том числе команды — какие маневровые операции нужно выполнить, на борт беспилотного локомотива. Сейчас в Челябинске работают два маневровых тепловоза ТЭМ7А и ТЭМ23, оснащённые системами «Автомашинист».

Дополнительно комплекс получает информацию об инфраструктурных ограничениях: к примеру, о работе робота-расцепщика. При этом «Автомашинист» сам распознаёт препятствия и останавливает локомотив перед барьерами. На время испытаний человек находится в кабине, но не управляет тепловозом, а наблюдает за работой систем. В будущем эту роль на себя возьмёт машинист-оператор. Он дистанционно будет контролировать работу машины, получая трансляцию изображения с камер локомотива в режиме онлайн.

Центр отслеживает каждый шаг: если что-то идёт не по плану (например, задержка), он пересчитывает маршруты за секунды и выдаёт скорректированные задачи.