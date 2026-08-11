В Подольске отремонтировали километр кабельной линии для 340 жителей и объектов коммунальной инфраструктуры

Для 340 жителей многоквартирных домов на улицах Железнодорожной, Горького и Советской в микрорайоне Львовский города Подольск повышена надежность электроснабжения: специалисты «Мособлэнерго» завершили капитальный ремонт кабельной линии, от которой запитаны жилой сектор, а также котельная и канализационная насосная станция города.

Энергетики заменили один километр изношенного кабеля, работы проводились с применением метода горизонтально-направленного бурения. Использование такой технологии позволило уложить новый кабель под землей без демонтажа асфальтового покрытия, перекрытия проезжих частей и нарушения благоустройства территории.

«Повышение надежности электроснабжения в микрорайоне Львовский – это не разовая акция, а часть нашей системной работы по модернизации городских сетей. Мы заменили километр кабеля, который питает не только жилые дома на трех улицах, но и критически важные объекты – котельную и канализационную насосную станцию. Вместе эти потребители – это 340 жителей, их комфорт, а также устойчивая работа городской инженерной инфраструктуры. Старый кабель уже исчерпал свой ресурс, и любая нештатная ситуация могла привести к одновременному сбою в теплоснабжении и водоотведении. Сейчас риски сведены к минимуму. Примечательно, что мы провели работы бестраншейным способом, сохранив дорожное покрытие и ландшафт. Это пример того, как мы сочетаем технологичность и заботу о городской среде. В результате жители получают не только надежный свет, но и уверенность, что тепло и вода будут в домах всегда, независимо от погоды и износа старых коммуникаций», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Своевременно выполненный ремонт участка линии позволил повысить надежность электроснабжения жилых домов, а также снизить риски сбоев в электроснабжении насосного и котельного оборудования.