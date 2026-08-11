Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Стороны обсудили развитие электросетевого комплекса, выполнение планов по газификации и догазификации, а также текущую ситуацию на рынке топлива.

В ходе встречи было отмечено, что Челябинская область последовательно реализует мероприятия по повышению доступности газоснабжения для жителей. Уровень газификации региона превышает среднероссийский показатель. Продолжается строительство новых объектов газораспределительной инфраструктуры, а также выполнение программы социальной догазификации, в том числе на территориях садовых некоммерческих товариществ.

Александр Новак подчеркнул важность системного подхода к этой работе:

«Газификация и догазификация остаются одним из ключевых направлений повышения качества жизни людей. Важно обеспечивать своевременное выполнение принятых планов, строгое соблюдение графиков строительства инфраструктуры и доступность подключения для граждан. Челябинская область в этой части демонстрирует хорошую динамику, и эту работу необходимо последовательно продолжать».

Отдельное внимание было уделено развитию электросетевого комплекса региона. В частности, обсуждался ход строительства подстанции 110/10 кВ «Малиновка», а также реализация мероприятий по повышению надёжности электроснабжения территорий активной жилой застройки, в том числе в Сосновском муниципальном округе и на западном побережье Шершнёвского водохранилища. Отмечено, что сетевыми организациями ведётся планомерная работа по строительству и реконструкции электросетевых объектов с учётом растущего спроса на технологическое присоединение.

Алексей Текслер отметил, что регион уделяет особое внимание модернизации энергетической инфраструктуры:

«Для Челябинской области развитие газовой и электросетевой инфраструктуры напрямую связано с задачами комплексного развития территорий, жилищного строительства и улучшения условий жизни людей. Мы последовательно реализуем проекты в сфере газификации, социальной догазификации и электроснабжения территорий с активной застройкой, уделяя особое внимание надёжности и доступности энергоснабжения для жителей области».

На встрече также была рассмотрена ситуация на региональном рынке топлива. Алексей Текслер проинформировал вице-премьера, что создан областной штаб по топливообеспечению для координации действий органов власти, топливных компаний и профильных служб. На регулярной основе проводятся заседания, в ходе которых рассматриваются текущая ситуация с обеспечением топливом, работа автозаправочных станций, уровень запасов нефтепродуктов, состояние логистических цепочек, а также дополнительные меры, необходимые для стабилизации обстановки.

По словам Алексея Текслера, в области осуществлено бесперебойное обеспечение топливом экстренных служб, медицинских организаций, коммунальных предприятий и иных социально значимых потребителей. Кроме того, на сегодняшний день фиксируется снижение ажиотажа потребительского спроса на АЗС, ситуация стабилизируется.