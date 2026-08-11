На участке М-4 «Дон» в Воронежской области приступили к подготовительным работам по капитальному ремонту

Госкомпания «Автодор» продолжает модернизацию дорожной сети, в том числе проводит работы по капитальному ремонту. В частности, в Воронежской области специалисты приступили к подготовительным работам по капитальному ремонту участка М-4 «Дон» с 482-го по 492-й км.

Это один из самых загруженных участков в Воронежской области, сезонная интенсивность которого превышает 80 тыс. автомобилей в сутки.

Капитальный ремонт предусматривает уширение проезжей части до трех полос. Работы планируют выполнять поэтапно: по направлению в сторону Москвы с 482-го по 492-й км, а по направлению в сторону Воронежа с 482-го по 486-й км.

Работы будут выполняться без перекрытия движения. При этом на отдельных этапах возможно временное сужение проезжей части, поэтому водителям следует быть внимательнее и учитывать возможные затруднения.

После завершения капитального ремонта пропускная способность участка значительно увеличится. Это особенно важно для выезда из Воронежа, где из-за перехода с пяти полос в две могут формироваться заторы.

Завершить весь комплекс работ планируется в ноябре 2027 года.