«Росатом» завершил строительство «мегасайенс» объекта СКИФ в Новосибирской области

«Росатом» завершил строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ) – первого в России источника синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 гигаэлектронвольт – при этом объект был также спроектирован специалистами атомной отрасли. Генеральным подрядчиком строительства проекта выступил холдинг «Титан-2» (Электроэнергетический дивизион «Росатома»). Проектирование объекта и авторский надзор за строительством выполнили специалисты Топливного дивизиона «Росатома» из Центрального проектно-технологического института (АО «ЦПТИ»).

Торжественное открытие объекта класса «мегасайенс», возведённого по проектной и рабочей документации АО «ЦПТИ», состоялось 11 августа при участии президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Открытие Центра коллективного пользования СКИФ – событие, которое выводит российскую науку на принципиально новый уровень. Для “Росатома” это не просто исследовательский центр: во-первых, это объект, на котором плечом к плечу трудились наши проектировщики, генподрядчики, инженеры и рабочие, создавая рабочие места в регионе, доказав, что “Росатом” способен реализовывать проекты любого масштаба, во-вторых мы видим в СКИФ площадку для решения наших стратегических задач. Уже сейчас мы формируем совместную программу исследований с Институтом катализа Сибирского отделения РАН. В фокусе – изучение структуры расплавов и фазовых переходов, критически важных для материаловедения. А в рамках второй очереди мы подтверждаем заинтересованность в создании экспериментальной станции “Изотоп”. Она позволит нам проводить исследования для замкнутого ядерного топливного цикла, новых материалов и радиохимических процессов, а также ядерной медицины. Это прямой вклад в будущее атомной отрасли и технологический суверенитет страны», – отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Авторский надзор на объекте такого масштаба требовал постоянного присутствия наших специалистов на площадке на протяжении всех лет строительства. Открытие ЦКП СКИФ – это результат многолетней слаженной работы большой команды – от первого чертежа до сдачи объекта. Поздравляю всех участников проекта с успешной реализацией одного из самых значимых объектов научной инфраструктуры страны. Надеемся, что этот объект долгие годы будет служить нашим учёным, и мы ещё не раз услышим о СКИФе благодаря новым открытиям, осуществлённым благодаря созданию подобного центра», – отметил генеральный директор АО «ЦПТИ» Яков Никонов.

«Центр коллективного пользования СКИФ чрезвычайно важен для будущего Сибири и всей России. Участие в создании объекта, который станет настоящим прорывом научного прогресса не только России, но и всего мира, – это честь и огромная ответственность. Наша команда приложила все усилия, чтобы каждый этап работ соответствовал высочайшим стандартам качества. Мы гордимся тем, что вносим вклад в развитие отечественной науки, объединяя профессионализм, инновационные технологии и многолетний опыт. Это красивый и перспективный проект, который принесет нашей стране признание и выведет ее на новый уровень развития», – рассказал глава холдинга «Титан-2» Григорий Нагинский.

Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» – комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования общей площадью порядка 90 тыс. кв.м., обеспечивающий проведение научных исследований на пучках синхротронного излучения. Один из крупнейших в России проектов в области научно-исследовательской инфраструктуры. Объект построен в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Центральный проектно-технологический институт «Росатома» был определен генеральным проектировщиком Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). С 2020 года специалисты института выполняли разработку проектной и рабочей документации и сопровождали реализацию проекта на этапе строительства. В рамках проекта ЦПТИ разработал и сопровождал среду управления инженерными данными, обеспечивающую централизованную работу с информацией и информационными моделями объектов комплекса. Также специалистами института проводились апробация и отработка технологий виртуальной и дополненной реальности для цифрового сопровождения строительства

Заказчик и застройщик ЦКП «СКИФ» – ФИЦ «Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН». Единственный исполнитель по изготовлению и запуску технологически сложного оборудования для ЦКП «СКИФ» – Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН.

АО «Центральный проектно-технологический институт» специализируется на проектировании объектов, конструировании и изготовлении оборудования для объектов использования атомной энергии (ОИАЭ), науки и ядерной медицины. Направления деятельности компании также включают вывод из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов (ЯРОО), рекультивацию радиационно загрязненных территорий https://cpti.tvel.ru/.

Строительный холдинг «Титан-2» является одной из самых крупных и динамично развивающихся строительных компаний в России. Его организации ведут сооружение объектов ядерной и тепловой энергетики, нефтегазовой и химической промышленности. Являясь стратегическим партнером госкорпорации «Росатом», холдинг ведет сооружение АЭС в России и за рубежом.