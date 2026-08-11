«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией 1 200 новых потребителей в Дагестане

3 часа назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Россети Северный Кавказ
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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» в I полугодии 2026 года подключили к электрическим сетям 1 200 новых потребителей. Общий объем выданной мощности составил 10 мегаватт.

Традиционно в зоне повышенного внимания – технологическое присоединение социально значимых объектов. Так, энергетики обеспечили электроэнергией три общеобразовательных и дошкольных учреждения, три фельдшерско-акушерских пункта, два предприятия водоснабжения и водоотведения в разных районах Дагестана.  Кроме того, в январе-июне текущего года специалисты «Дагэнерго» выдали необходимую мощность четырем объектам сельскохозяйственного назначения. 

Напомним, технологическое присоединение новых потребителей к сетям – одно из важнейших направлений комплексной работы энергетиков, направленной на повышение доступности электросетевой инфраструктуры. В Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который можно направить заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.

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