«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией 1 200 новых потребителей в Дагестане

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» в I полугодии 2026 года подключили к электрическим сетям 1 200 новых потребителей. Общий объем выданной мощности составил 10 мегаватт.

Традиционно в зоне повышенного внимания – технологическое присоединение социально значимых объектов. Так, энергетики обеспечили электроэнергией три общеобразовательных и дошкольных учреждения, три фельдшерско-акушерских пункта, два предприятия водоснабжения и водоотведения в разных районах Дагестана. Кроме того, в январе-июне текущего года специалисты «Дагэнерго» выдали необходимую мощность четырем объектам сельскохозяйственного назначения.

Напомним, технологическое присоединение новых потребителей к сетям – одно из важнейших направлений комплексной работы энергетиков, направленной на повышение доступности электросетевой инфраструктуры. В Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который можно направить заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.