«Россети Тюмень» направили свыше семи миллионов рублей на плановый ремонт энерготранзита в Югре

«Россети Тюмень» завершили плановый капитальный ремонт двухцепной высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. ЛЭП общей протяженностью 122 километра участвует в электроснабжении свыше 14 тысяч жителей и инфраструктуры центров добычи углеводородов Нижнесортымской и Тянской групп месторождений. Стоимость технических мероприятий составила порядка 7,3 млн рублей.

В ходе работ на линии электропередачи специалисты заменили 77 полимерных изоляторов на стеклянные аналоги. Смонтированные устройства российского производства отличаются высокими диэлектрическими свойствами, механической прочностью, а также устойчивостью к воздействию ультрафиолета и влаги. Кроме того, энергетики выполнили ремонт шести фундаментов опор ЛЭП, более 60 контуров заземления и установили 150 птицезащитных устройств.

Трасса энерготранзита проходит в труднодоступной болотистой местности. Для доставки персонала и необходимых материалов по бездорожью привлекалась техника повышенной проходимости, в том числе три вездехода-амфибии.

Программа технического обслуживания и ремонта «Россети Тюмень» направлена на подготовку электросетевого комплекса ХМАО-Югры к периоду пиковых нагрузок на энергосистему. Своевременно выполненные профилактические мероприятия повысили надежность электроснабжения жителей и промышленной инфраструктуры в главном нефтедобывающем регионе России.