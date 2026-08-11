«Россети Юг» консолидировали в Астраханской области почти 55 км воздушных и кабельных линий электропередачи

Филиал «Россети Юг» — «Астраханьэнерго» принял на баланс компании около 55 км воздушных и кабельных линий электропередачи, 22 комплектные трансформаторные подстанции 0,4–10 кВ общей мощностью около 6,5 МВА. Большая часть консолидированного сетевого имущества расположена в Володарском, Приволжском, Ахтубинском и Черноярском районах Астраханской области.

Так, в Володарском районе консолидировано 20 км бесхозяйных линий электропередачи и 13 трансформаторных подстанций. Изношенное оборудование и ветхие сети не обслуживались, становясь причиной сбоев в электроснабжении потребителей.

Часть имущества передана владельцами в электросетевую компанию безвозмездно: 16 км линий электропередачи и 6 комплектных трансформаторных подстанций. Большая часть принятого на баланс имущества – это электросетевое хозяйство садоводческих товариществ и физических лиц.

Обследование показало, что износ принятых на баланс сетей составляет от 30 до 80%. Специалисты филиала провели ревизию всех объектов, выявили проблемные места, куда в первую очередь необходимо направить ресурсы для обеспечения безаварийного функционирования оборудования, составили схемы принятого электросетевого хозяйства.

Консолидация сетевых активов способствует формированию единой энергетической системы в регионах присутствия «Россети Юг», повышению надежности электроснабжения потребителей, что особенно актуально в рамках реализации полномочий системообразующей территориальной сетевой организации. Централизация управления энергообъектами позволяет оперативно решать проблемы при нештатных ситуациях, планировать и осуществлять комплексные работы. Кроме того, у энергетиков появляется возможность реализовывать мероприятия по снижению потерь электроэнергии.