«Россети Юг» способствуют развитию крестьянско-фермерских хозяйств в Волгоградской области

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» провели комплекс мероприятий по технологическому присоединению объектов крупного крестьянско-фермерского хозяйства в Урюпинском районе Волгоградской области.

На территории производственной площадки сельхозпредприятия по выращиванию овощей и зерновых культур энергетики установили две комплектные трансформаторные подстанции и построили около двух километров линий электропередачи. В рамках технологического присоединения компания предоставила потребителю 480 кВт электрической мощности.

Эти работы позволили предприятию организовать оросительную систему для полей, расположенных в районе хутора Салтынский. Здесь хозяйство выращивает овощные культуры. Увеличение производственной базы сельхозпредприятий способствует стабильному развитию сельхозпроизводства в регионе.

«Россети Юг» обладают всеми необходимыми ресурсами для оказания качественных профессиональных услуг: многолетним опытом, квалификацией специалистов, едиными техническими стандартами, собственным парком современной спецтехники и оборудования.

Компания выполняет проектирование, монтаж и ввод объектов в эксплуатацию, организует системы наружного освещения, обслуживает и ремонтирует электросети, осуществляет переустройство электросетевых объектов. Подать заявку на оказание дополнительных услуг и обратиться за консультацией можно по телефонам, указанным на сайте компании.