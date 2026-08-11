На «Нефтефлоте» заложили два пассажирских судна

6 августа на производственной площадке ЗАО «Нефтефлот» состоялась торжественная закладка двух пассажирских судов проекта «МПКС-L».

Суда рассчитаны на 240 пассажиров каждое и предназначены для работы на местных и пригородных маршрутах Самары и Самарской области. Это уже вторая серия проекта на предприятии: всего на верфи строятся четыре судна «МПКС-L».

«Закладка и сдача судов на нашем предприятии происходят с завидной регулярностью. В августе запланированы сразу два важных события: сегодняшняя закладка судов проекта „МПКС-L“ и спуск на воду пассажирского катамарана проекта 04790, который состоится 20 августа. Это говорит об устойчивом развитии предприятия. Благодарю коллектив ЗАО „Нефтефлот“ и всех наших партнёров за работу», — отметил генеральный директор ЗАО «Нефтефлот» Вадим Голованов.

Новые суда станут частью обновления пассажирского флота региона и будут перевозить жителей и гостей Самарской области по Волге.