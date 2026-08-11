Общественно-деловой квартал появится в Печатниках по программе КРТ

В районе Печатники на юго-востоке Москвы планируется реорганизовать участок площадью 3,26 гектара и разместить на нем объекты общественно-делового назначения. Соответствующий проект решения о комплексном развитии территории (КРТ) опубликован на портале mos.ru. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проектом комплексного развития территории в Печатниках на улице Трофимова предусмотрено строительство 53,4 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Здесь смогут разместиться офисы, магазины, рестораны, кафе, спортивные и другие востребованные в районе объекты. Инвестиции в развитие площадки оцениваются в 18,62 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта может составить 680,17 миллиона рублей. Кроме того, здесь будет создано свыше 1,5 тысячи рабочих мест», – отметил Владимир Ефимов.

Реализовать проект КРТ планируется в течение шести лет.

«Участок расположен в границах 1-го Южнопортового, 2-го Южнопортового проездов и улицы Трофимова в шаговой доступности от станции “Кожуховская” Люблинско-Дмитровской линии метро. Помимо общественно-деловых объектов, на территории оборудуют новые остановки городского общественного транспорта с навесами, защищающими от солнца и осадков», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Москве одобрено и реализуется 250 проектов КРТ.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируются привлекательные городские пространства, которые органично интегрируются в общегородскую ткань. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся более 470 проектов КРТ общей площадью свыше 4,7 тысячи гектаров. Реализуется программа по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.