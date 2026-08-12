Преобразователи частоты FC-210 — оптимальное решение для ОВИК- и ОЕМ-применений
12 авг. 2026, 17:00
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Преобразователи частоты FC-210 ONI предназначены для управления электроприводом в системах вентиляции, кондиционирования и водоснабжения. Встроенные функции закрывают широкий спектр задач в сфере ОВиК. Благодаря интерфейсу RS-485 с протоколом Modbus-RTU ПЧ легко интегрируется в системы автоматизации зданий любой сложности.
Преимущества преобразователей частоты FC-210
- Встроенный ЭМС-фильтр позволяет применять ПЧ на разнообразных объектах.
- Компактный корпус с высокой плотностью мощности.
- Пружинные клеммы платы управления обеспечивают быстрый и простой монтаж.
- Возможность реализации счетчика импульсов и счетчика длины.
- Расширенные насосные функции позволяют управлять каскадом насосов.
- Независимый воздушный поток изолирует электрические компоненты от загрязнений в воздухе.
Технические характеристики преобразователей частоты FC-210
- Параметры сети: 1Ф — 200–240 В; 3Ф — 380–480 В.
- Диапазон доступных мощностей: 1Ф — 0,4–4,0 кВт; 3Ф — 0,75–30 кВт.
- Тип управления: V/F, SVC.
- Количество входов/выходов: 6DI, 2AI, 2DO, 1AO, 1RO.
- Вторичные цепи питания: 10 В, 20 мА; 24 В, 100 мА.