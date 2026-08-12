Преобразователи частоты FC-210 — оптимальное решение для ОВИК- и ОЕМ-применений

12 авг. 2026, 17:00
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Группа компаний IEK
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Преобразователи частоты FC-210 ONI предназначены для управления электроприводом в системах вентиляции, кондиционирования и водоснабжения. Встроенные функции закрывают широкий спектр задач в сфере ОВиК. Благодаря интерфейсу RS-485 с протоколом Modbus-RTU ПЧ легко интегрируется в системы автоматизации зданий любой сложности.

Преимущества преобразователей частоты FC-210

  • Встроенный ЭМС-фильтр позволяет применять ПЧ на разнообразных объектах.
  • Компактный корпус с высокой плотностью мощности.
  • Пружинные клеммы платы управления обеспечивают быстрый и простой монтаж.
  • Возможность реализации счетчика импульсов и счетчика длины.
  • Расширенные насосные функции позволяют управлять каскадом насосов.
  • Независимый воздушный поток изолирует электрические компоненты от загрязнений в воздухе.

Технические характеристики преобразователей частоты FC-210

  • Параметры сети: 1Ф — 200–240 В; 3Ф — 380–480 В.
  • Диапазон доступных мощностей: 1Ф — 0,4–4,0 кВт; 3Ф — 0,75–30 кВт.
  • Тип управления: V/F, SVC.
  • Количество входов/выходов: 6DI, 2AI, 2DO, 1AO, 1RO.
  • Вторичные цепи питания: 10 В, 20 мА; 24 В, 100 мА.
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