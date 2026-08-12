Преобразователи частоты FC-210 — оптимальное решение для ОВИК- и ОЕМ-применений

Преобразователи частоты FC-210 ONI предназначены для управления электроприводом в системах вентиляции, кондиционирования и водоснабжения. Встроенные функции закрывают широкий спектр задач в сфере ОВиК. Благодаря интерфейсу RS-485 с протоколом Modbus-RTU ПЧ легко интегрируется в системы автоматизации зданий любой сложности.

Преимущества преобразователей частоты FC-210

Встроенный ЭМС-фильтр позволяет применять ПЧ на разнообразных объектах.

Компактный корпус с высокой плотностью мощности.

Пружинные клеммы платы управления обеспечивают быстрый и простой монтаж.

Возможность реализации счетчика импульсов и счетчика длины.

Расширенные насосные функции позволяют управлять каскадом насосов.

Независимый воздушный поток изолирует электрические компоненты от загрязнений в воздухе.

Технические характеристики преобразователей частоты FC-210