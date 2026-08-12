Резидент АЗРФ начал строительство логистического комплекса ГК «Русский краб» в Мурманске

Резидент Арктической зоны РФ - ООО «СЗ-Краб» - в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) приступил к строительству крупного логистического комплекса группы компаний «Русский краб». Согласно бизнес-плану, будет создан холодильный терминал, площадки для рефрижераторных контейнеров и специализированная система бассейнов для передержки живого краба. Реализация комплекса направлена на консолидацию грузопотоков компании, сохранение качества биоресурсов и наращивание экспортных поставок.

Строительство логистического комплекса, где на одной площадке сосредоточены холодильные мощности и созданы условия для содержания живого краба, – это первый проект в Мурманской области такого масштаба, созданный для расширения продуктовой линейки «Русского краба». В этом уверен директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса КРДВ Дмитрий Клюнеев. Представитель Корпорации отметил, что государственная поддержка таких проектов в рыбодобывающих регионах увеличит рост производства качественного продукта для страны и для зарубежных заказчиков.

Клюнеев также отметил, что в рамках разработки Единой ТОР КРДВ работает над закреплением за рыбохозяйственными предприятиями 10-летней льготы по страховым взносам и других преференций.

«Запуск Мурманского хаба — это стратегический шаг не только для «Русского Краба», но и для всей экономики региона. Реализация проекта обеспечит создание новых рабочих мест и даст дополнительный импульс развитию экономики Мурманской области. «Русский Краб» создает современную инфраструктуру прямо здесь, на Севере России, сохраняя высокое качество продукции от момента вылова до конечного потребителя. Строительство этого комплекса позволит оптимизировать логистику между районами промысла и ключевыми рынками сбыта», - прокомментировал президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Станислав Аксёнов.

«Строительство логистического комплекса ГК «Русский краб» — яркое подтверждение растущей инвестиционной привлекательности Мурманской области в сфере морской логистики и переработки биоресурсов. Благодаря преференциальным режимам регион предлагает бизнесу понятные условия, развитую портовую инфраструктуру и выгодное географическое положение, позволяющее эффективно выстраивать поставки на внутренние и внешние рынки. Каждый такой проект не только усиливает отраслевой потенциал Заполярья, но и создаёт новые рабочие места, расширяет налоговую базу и укрепляет позиции региона как ключевого узла арктической экономики. Мы продолжим поддерживать инвесторов, обеспечивая сопровождение проектов и развитие необходимой инфраструктуры», — отметила заместитель губернатора — министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

«Новый инвестиционный проект строительства логистического комплекса в Мурманском порту — это часть инвестиционной программы по развитию рыбной отрасли не только в регионе, но и с перспективой масштабирования его продукции по всей стране, возможности налаживания экспортных поставок. Это укрепит и усилит позиции Мурманска в сфере рыбной ловли, ее хранения и транспортировки и будет способствовать улучшению экономических показателей региона и наращиванию его инвестиционной привлекательности», - прокомментировал директор КРДВ Мурманск Александр Шутов.

Шутов отметил, что успешной реализации проекта способствует государственные меры поддержки резидентов АЗРФ – льготные условия на прибыль и имущество, землю, субсидирование 75% страховых взносов на работников, другие преференции.

Проект является частью широкой инвестиционной программы ГК «Русский краб»: в сентябре 2025 года на X Восточном экономическом форуме компания заявила о планах строительства трёх краболовных судов и логистического комплекса с инфраструктурой для хранения, перегруза и транспортировки морепродуктов, добытых в Северном рыбохозяйственном бассейне

В Мурманской области на сегодняшний день в рамках соглашений с КРДВ инвестпроекты реализуют 314 резидентов АЗРФ, из них 69 — успешно введены в работу. Резиденты, запустившие проекты, в целом вложили в экономику региона более 28,6 млрд руб. и создали более 1,4 тыс. рабочих мест. Суммарный объем инвестиций резидентов АЗРФ в Мурманскую область превышает 374 млрд руб.

Арктическая зона РФ — крупнейшая особая экономическая зона в мире. Внутри нее действуют налоговые льготы и административные преференции для резидентов: первые 10 лет — льготные ставки налогов на имущество организаций, землю, прибыль. Также 10 лет действует субсидирование 75% объёма страховых взносов для созданных новых рабочих мест. Одним из преимуществ ведения бизнеса в АЗРФ становится возможность применения режима свободной таможенной зоны, предоставление без торгов земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, другие преференции.