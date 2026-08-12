В Калининграде готовятся к реконструкции участка Советского проспекта

В Калининграде стартует подготовка к реконструкции Советского проспекта от улицы Маршала Борзова до улицы Габайдулина. Финансирование проекта предусмотрено из городского бюджета в размере 2,8 миллиарда рублей.

Тендер на выбор подрядной организации запланирован до 28 августа 2026 года, сообщает портал RosTender.info. Работы по реконструкции должны быть завершены в течение 760 календарных дней с момента подписания контракта. В рамках проекта предполагается обновление дорожного покрытия, благоустройство прилегающих территорий и улучшение транспортной инфраструктуры.

Реализация проекта станет важным шагом в развитии городской инфраструктуры и повысит уровень комфорта для жителей и гостей Калининграда. Ожидается, что после завершения работ транспортная доступность в районе значительно улучшится, что положительно скажется на экономической активности и социальной жизни округа.

Детали тендера и требования к подрядчикам доступны здесь.