В Москве появятся новые культурные объекты стоимостью более 4 млрд рублей

До 20 августа 2026 года в Москве пройдет аукцион по выбору подрядчика для реализации ряда проектов в сфере культуры и образования столицы, опубликовано на портале RosTender.info. Общая стоимость контракта составляет 4,3 миллиарда рублей. Планируется выполнение строительных работ по возведению школы искусств в поселке Первомайское, а также нового здания Детской школы искусств имени Я. В. Флиера на Родионовской улице, 16, корпус 3А. Последний объект будет построен на месте сноса существующего здания.

Кроме того, в программу включено строительство многофункционального культурно-досугового центра в городском округе Троицк. Также предусмотрена реконструкция здания Детской музыкальной школы имени Д. Б. Кабалевского по адресу улица Палиха, дом 14/33, строение 1.

Планируемые работы включают полный комплекс строительных и монтажных мероприятий, соответствующих современным стандартам качества и безопасности. Особое внимание уделяется энергоэффективности и экологичности объектов, что соответствует актуальным требованиям городской политики в области устойчивого развития.

Условия участия в аукционе доступны здесь.