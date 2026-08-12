В Уральском федеральном округе реализуется 168 проектов комплексного развития территорий

Механизм комплексного развития территорий (КРТ) продолжает набирать обороты в регионах России, позволяя комплексно подходить к вопросам обновления городов и создания современной инфраструктуры. В Уральском федеральном округе под эту работу на сегодня определено 289 участков общей площадью 3,8 тыс. га с суммарным градостроительным потенциалом почти 24 млн кв. м недвижимости, из которых 21,1 млн кв. м приходится на жильё. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Правительство уделяет особое внимание сбалансированному развитию регионов и повышению качества жизни граждан. Инструмент КРТ стал важным драйвером в решении этой задачи в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни„, позволяя возводить жильё и синхронизировать эти планы с появлением социальных объектов, дорог и инженерной инфраструктуры. Например, в Уральском федеральном округе сейчас в активной стадии реализации находится 168 проектов КРТ, их градостроительный потенциал превышает 16,3 млн кв. м, из которых 14,7 млн кв. м – это жильё. На сегодня по таким проектам введено более 445 тыс. кв. м недвижимости, включая порядка 402 тыс. кв. м жилых площадей», – отметил Марат Хуснуллин.

Лидерами по реализации программы комплексного развития территорий в Уральском федеральном округе выступают Тюменская и Свердловская области, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Особое внимание в рамках КРТ уделяется ликвидации аварийного и ветхого фонда.

«Механизм комплексного развития территорий – это не просто стройка, это принципиально иной подход к решению застарелой проблемы аварийного жилья. КРТ позволяет синхронизировать снос непригодного для жизни фонда с полным обновлением коммунальной инфраструктуры. Так, в границах проектов в УФО предстоит расселить почти 315 тыс. кв. м аварийного жилья, а также более 218 тыс. кв. м ветхих домов и около 89 тыс. кв. м индивидуальной жилой застройки. На текущий момент в рамках механизма уже расселено свыше 132 тыс. кв. м аварийного фонда, из которых более 119 тыс. кв. м признаны непригодными после 1 января 2017 года. Кроме того, переселены жители ветхих домов площадью 34,2 тыс. кв. м и ИЖС площадью 18,6 тыс. кв. м», – рассказал первый заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Программа расселения аварийного жилья включена в национальные проекты с 2019 года – с этого времени в Уральском федеральном округе расселено 3,4 млн кв. м, а в новые дома переехали 213,7 тыс. человек. С 2025 года программа реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Фонд развития территорий, выступая оператором программы, частично компенсирует застройщикам затраты на эти цели при реализации проектов КРТ. Причём механизм позволяет расселять не только дома, признанные аварийными, но и ветхое жильё. В пяти регионах Урала заключён 81 договор, согласно которому в новые квартиры должны переехать около 28 тысяч человек. Из них с 2021 года ключи от новых квартир уже получили 17,3 тыс. граждан. Так, в Свердловской области новоселье справили 9,5 тысячи жителей, в Ямало-Ненецком автономном округе – 4,9 тысячи, в Тюменской области 2 тысячи, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 0,8 тысячи, в Челябинской области – 0,06 тысячи», – сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

По поручению Президента проекты КРТ получили федеральную поддержку. В программу включены 37 регионов, в том числе Курганская область. Федеральное финансирование позволит ускорить строительство социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры в рамках комплексного развития территорий.

Кроме того, значительный объём работы ведётся с участием компании «ДОМ.РФ», на долю которой приходится 16 проектов в Уральском федеральном округе общей площадью почти 400 га.

В целом в России в активной стадии реализации находится почти 1,5 тыс. проектов КРТ на площади 30,5 тыс. га. Их градостроительный потенциал составляет 224,8 млн кв. м недвижимости, включая 168,2 млн кв. м жилья.

Мероприятия нацпроекта «Инфраструктура для жизни» синхронизированы с народной программой партии «Единая Россия».