Энергетики «Россети Сибирь» рассказали о ремонтной программе 2026 года в Саяногорском РЭС

Саяногорский район электрических сетей (РЭС) — единственная территория в Хакасии, где износ воздушных линий электропередачи (ЛЭП) минимален, а основной объём электросетей, требующих замены, составляют кабельные линии. Ремонтная программа филиала «Россети Сибирь» – «Хакасэнерго» в текущем году охватывает все виды электрических сетей. Ремонты проведут как в городских кварталах, так и в посёлках, на степных воздушных ЛЭП и в туристическом кластере.



Энергетики филиала «Хакасэнерго» поделились, какие конкретно работы проведут на территории Саяногорского РЭС. В мае специалисты начали ремонт в с. Очуры: на улице Советской заменили пять опор. В августе там же установят укос и заменят порядка 170 метров провода на самонесущий изолированный. А в сентябре на Тамбосова отрегулируют стрелы провеса.



В селе Новоенисейка на август запланирована замена автоматического выключателя и порядка 170 метров провода на Степной.



В деревне Калы на Манерной, Новой и Молодёжной в августе установят три железобетонные приставки и заменят опору, на улице Заречной — подкос и опору, на Ленина — пять приставок. Также в августе энергетики выполнят работы на ЛЭП Саяногорск — Ай-Дай — Калы: планируется замена свыше 700 метров провода на самонесущий изолированный и установка укоса.



В Саяногорске уже проведены ремонтные работы: замена автоматического выключателя и порядка 280 метров провода на Цветочной. Промзона — обновлён головной кабель напряжением 10 киловольт, заменены пять промежуточных опор, ещё семь выправлены.



В посёлке Майна специалисты провели выправку шести опор на Ленина и Енисейской. А в районе Майнской ГЭС и реки Уй заменят десять опор, смонтируют порядка 340 метров кабеля и установят 6 ограничителей перенапряжения.



Работа идёт и на степных ЛЭП между подстанциями. По направлению САЗ — Очуры в мае заменили шесть опор, в сентябре добавят ещё четыре. По направлению Очуры — Лукьяновка в июне установили шесть ограничителей перенапряжения, два разъединителя и заменили две анкерные опоры. По направлению Очуры — САЗ в августе выправят опоры и отрегулируют провес. По направлению Очуры — Кирово в августе заменят полтора десятка промежуточных опор. На ЛЭП, питающей зерноток и сельхозпредприятия, заменят анкерную опору. На ЛЭП Стройбаза — Сабинка в промзоне выправят одиннадцать опор и отрегулируют порядка 200 метров провеса.



Все перечисленные работы продлевают срок службы ЛЭП, но не затрагивают главную проблему территории — кабельные сети. В отличие от воздушных линий электропередачи, где замена опоры или участка провода восстанавливает надёжность всей ЛЭП, кабель сложно восстановить или заменить частями. Каждый стык требует муфты, а муфта — это снижение надёжности. Полноценная замена возможна только цельным отрезком, что требует вскрытия трасс, специальной техники и другого объёма финансирования.



На территории Саяногорского РЭС из каждых четырёх километров кабеля три уже отработали нормативный срок. Это означает, что вероятность повреждений на таких участках выше, а любой ремонт требует больше времени и ресурсов. Текущая ремонтная программа позволяет поддерживать кабельные сети в работе, но не может решить проблему накопленного износа. При этом через электросети РЭС запитаны жилые кварталы, промышленная зона — мясокомбинат, свиноферма, карьеры, а также туристический кластер в районе Майнской ГЭС и реки Уй. Для производства перебой в электроснабжении означает остановку цикла и прямые убытки, для турбазы в сезон — выход из строя инфраструктуры. Электрическая сеть обеспечивает всех, но резерва мощности для растущей нагрузки нет.



Модернизация сетей, реконструкция и строительство новых ЛЭП и кабельных линий требуют больших вложений, но средства на это в тарифе не предусмотрены. Для Саяногорского РЭС, как и для других территории Хакасии, это означает, что электросети продолжат стареть, а резерв мощности для промзоны и туркластера не появится.



Исправить ситуацию реально посредством регуляторного соглашения, в рамках которого можно запланировать инвестпроекты и их финансирование. Регсоглашение фиксирует правила и позволяет планировать модернизацию на годы вперёд. В других регионах присутствия «Россети Сибирь» регуляторные соглашения между правительством и сетевой компанией уже заключены. В Хакасии подписать такой документ пока не соглашаются.