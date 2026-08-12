«Конкорд» примет участие в VI Всероссийском Слёте Электриков в Москве

Кабельный завод «Конкорд» примет участие в VI Всероссийском Слёте Электриков, который состоится 20 августа 2026 года в Москве. Мероприятие пройдет в «Даниловском Ивент Холле» и объединит электриков, монтажников, проектировщиков и других специалистов электромонтажной отрасли.

В Слёте примут участие более 30 производителей и сотни специалистов со всей России. В деловой программе запланированы мастер-классы, электроквест, презентации нового оборудования и материалов, а также профессиональное общение участников.

«Конкорд» представит свою продукцию на собственном стенде, где специалисты смогут ознакомиться с новинками и получить ответы на вопросы представителей компании. Предприятие также принимало участие в мероприятии в 2025 году.

Слёт пройдет по адресу: Москва, Даниловский Ивент Холл, ул. Дубининская, 71. Регистрация участников осуществляется на сайте мероприятия.