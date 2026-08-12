Регуляторное соглашение в действии: «Россети Сибирь» модернизирует сети и строит новые энергообъекты в Красноярском крае

Министр промышленности и торговли Красноярского края Александр Черников провел рабочую встречу с директором филиала «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» Антоном Лукиным. Стороны обсудили реализацию регуляторного соглашения и инвестиционной программы, подготовку к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов, динамику техприсоединения и другие актуальные вопросы электросетевого комплекса региона.

Ключевым механизмом взаимного сотрудничества компании и Правительства Красноярского края стало заключение регуляторного соглашения на десятилетний период. В него входят три стратегических направления: повышение надежности электроснабжения, технологическое присоединение (в том числе льготных категорий заявителей) и модернизация системы учёта электроэнергии.



По направлению технологического присоединения фиксируется позитивная динамика. Исполнение договоров за первое полугодие 2026 года значительно опережает плановые показатели: по итогам 6 месяцев исполнено 3 593 договора при плане 2 089. В долгосрочной перспективе регуляторное соглашение позволит полностью решить проблему в части исполнения льготных договоров техприсоединения.



В 2026 году начата реализация ключевых проектов: реконструкция подстанции в Емельяновском округе, переустройство сетей для строительства детской многопрофильной больницы в Красноярске, а также строительство новых линий электропередачи и распределительных пунктов на подстанции в пригороде Красноярска. Это позволит разгрузить ключевые центры питания и повысить надежность электроснабжения потребителей.

«Регуляторное соглашение – это не формальный документ, а рабочий инструмент, через который Правительство края выстраивает конкретные обязательства энергетиков перед жителями. И мы видим результат: только за первое полугодие исполнено почти 3 600 договоров техприсоединения – это в полтора раза больше плана. За каждой цифрой – дом, предприятие, социальный объект, который получил свет. Край растёт, строятся больницы, жилые кварталы, промышленные площадки – и энергосистема обязана идти на шаг впереди, темп сбавлять нельзя», — подчеркнул министр промышленности и торговли Красноярского края Александр Черников.

«Мы уже видим эффект от реализации регуляторного соглашения. И понимаем, что можем работать более активно на благо надежного и бесперебойного электроснабжения наших потребителей на территории края, выполнять весь необходимый комплекс мероприятий как по линии перспективного развития, так и по текущим задачам в рамках ремонтной и инвестиционной программ», — отметил директор филиала «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» Антон Лукин.

Наряду с долгосрочными инвестициями компания ведет активную ремонтную кампанию. Финансирование технического обслуживания и ремонтов электросетей в 2026 году увеличено на 40%, по сравнению с прошлым периодом. Энергетики выполняют широкий спектр работ: расчистка просек в охранных зонах линий электропередачи, замена опор ЛЭП, обновление проводов и изоляторов, а также ремонт оборудования на трансформаторных подстанциях. Суммарно будут охвачены электрические сети в 700 населенных пунктах Красноярского края.



В плановом режиме ведется подготовка к прохождению осенне-зимнего периода: реализуется комплекс мероприятий, необходимых для получения паспорта готовности субъектов электроэнергетики Минэнерго России.