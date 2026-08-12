«Россети» обеспечили электроэнергией крупнейший онкодиспансер в СКФО

Энергетики компании «Россети Северный Кавказ» подключили к электросетевой инфраструктуре крупнейший в Северо‑Кавказском федеральном округе онкологический диспансер, который расположен в Кабардино‑Балкарии. Центр создается в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новому социально значимому объекту выдана мощность в 2,6 МВт с обеспечением второй категории надежности: электроснабжение осуществляется от двух независимых источников с системой автоматического резервирования.



Площадь учреждения, состоящего из пяти специализированных блоков, составляет 24 тыс. кв. м. Комплекс предусматривает больничные и поликлинические отделения, радиологический и хирургический корпуса с операционными залами.



Для Группы «Россети» подключение социальных учреждений остается одним из ключевых приоритетов. Только на территории Кабардино-Балкарии за семь месяцев текущего года энергетики обеспечили технологическое присоединение 65 таких объектов