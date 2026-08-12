«Россети» обеспечили мощностью развитие уникального в Зауралье птицекомплекса
Специалисты компании «Россети Новосибирск» завершили масштабный проект – обеспечили дополнительной мощностью крупный птицеводческий комплекс полного цикла в Искитимском районе Новосибирской области. Предприятие, где внедрены инновационные технологические решения, является первым в Зауралье крупным производителем утиного мяса. Продукция поставляется на внутренний рынок, а также за рубеж.
Для подключения к сети новой площадки энергетики разработали оптимальную схему электроснабжения от высоковольтной подстанции 110 кВ по двум кабельно-воздушным линиям электропередачи. Совокупная присоединенная мощность предприятия выросла более чем в 1,5 раза и составила 3,3 МВт. Это позволит обеспечить стабильное функционирование высокотехнологичного цеха, роботизированных линий и энергоемких холодильных терминалов, необходимых для поддержания непрерывного производственного цикла.
Масштабный инвестиционный проект имеет стратегическое значение для агропромышленного комплекса Сибирского федерального округа и отвечает ключевым национальным приоритетам, в которые входит обеспечение продовольственной безопасности страны.
В Искитимском районе активно развивается производственный сектор. Ранее «Россети Новосибирск» реализовали здесь еще один масштабный проект – обеспечили электроэнергией крупный завод по переработке льна и рапса.