«Россети» обеспечили мощностью развитие уникального в Зауралье птицекомплекса

Специалисты компании «Россети Новосибирск» завершили масштабный проект – обеспечили дополнительной мощностью крупный птицеводческий комплекс полного цикла в Искитимском районе Новосибирской области. Предприятие, где внедрены инновационные технологические решения, является первым в Зауралье крупным производителем утиного мяса. Продукция поставляется на внутренний рынок, а также за рубеж.

Для подключения к сети новой площадки энергетики разработали оптимальную схему электроснабжения от высоковольтной подстанции 110 кВ по двум кабельно-воздушным линиям электропередачи. Совокупная присоединенная мощность предприятия выросла более чем в 1,5 раза и составила 3,3 МВт. Это позволит обеспечить стабильное функционирование высокотехнологичного цеха, роботизированных линий и энергоемких холодильных терминалов, необходимых для поддержания непрерывного производственного цикла.

Масштабный инвестиционный проект имеет стратегическое значение для агропромышленного комплекса Сибирского федерального округа и отвечает ключевым национальным приоритетам, в которые входит обеспечение продовольственной безопасности страны.