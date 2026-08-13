Электрощит Самара расширяет номенклатуру оборудования для поставок ПАО «Газпром»

Электрощит Самара успешно прошел сертификацию в системе «ИНТЕРГАЗСЕРТ» на комплектные трансформаторные подстанции типа КТП-СЭЩ-П мощностью от 250 до 2500 кВА, напряжением до 10 кВ. Сертификат выдан по результатам независимой оценки и подтверждает соответствие продукции отраслевым стандартам ПАО «Газпром». Это позволит предприятию расширить номенклатуру оборудования, поставляемого для объектов газового холдинга и его дочерних обществ.

Подстанции КТП-СЭЩ-П предназначены для электроснабжения ответственных промышленных объектов, включая газокомпрессорные станции, атомные, тепловые и гидроэлектростанции. Оборудование собирается из компонентов собственного производства и проходит полный цикл испытаний перед отгрузкой, что гарантирует его надёжность в самых сложных условиях эксплуатации.

Руководитель департамента продуктового маркетинга Электрощит Самара Никита Рухайло:

«Сертификация КТП-СЭЩ-П в системе "ИНТЕРГАЗСЕРТ" — ещё один шаг в развитии нашей продуктовой линейки и укреплении позиций предприятия в нефтегазовом секторе. Мы последовательно расширяем номенклатуру оборудования, сертифицированного по стандартам ПАО "Газпром". Собственный испытательный центр, аккредитованный по российским и международным стандартам, — служит базой для проведения испытаний и подтверждения соответствия продукции самым высоким требованиям заказчиков».

Ранее, в ноябре 2025 года, предприятие также успешно прошло сертификацию в системе «ИНТЕРГАЗСЕРТ» на комплектные трансформаторные подстанции КТП-СЭЩ-Б(М). КТП-СЭЩ-П расширяет перечень оборудования, допущенного к поставкам для объектов ПАО «Газпром», и подтверждает системный подход компании к расширению своего присутствия в нефтегазовом секторе.