Энергетики «Калугаэнерго» реализуют Программу повышения надежности электроснабжения в Тарусском округе

Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» ведут системную работу для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей Тарусского округа.

С начала года энергетики отремонтировали 31 трансформаторную подстанцию и 94 км линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 10/0,4 кВ. До конца года запланирован капитальный ремонт ещё 12 км распределительных сетей в населенных пунктах Истомино и Ладыжино, а также на трех центральных улицах города Тарусы — Луначарского, Октябрьской и Ленина.

В деревнях Андреевское и Салтыково специалисты провели разукрупнение сетей и установили новые комплектные трансформаторные подстанции мощностью 100 и 160 кВА соответственно. Разделение протяженных ЛЭП на независимые участки минимизирует риск нарушений электроснабжения, а увеличение мощности подстанций обеспечит стабильное напряжение и создаст запас энергетической мощности для подключения новых потребителей.

В населенных пунктах Романовка и Крюково энергетики заменили трансформаторы, увеличив мощность с 63 до 100 кВА. До конца года аналогичная работа будет проведена в селе Волковское, где установят оборудование мощностью 250 кВА, что создаст дополнительный резерв для растущих нагрузок

Приоритетным направлением работы филиала является расчистка просек и охранных зон линий электропередачи. В 2026 году проведена мульчерная расчистка вдоль трассы ЛЭП 10 кВ на площади 3 га – это повысило надежность электроснабжения жителей села Вознесенье и близлежащих деревень. На данный момент в Тарусском округе уже расчищено 17 га трасс ЛЭП 10/0,4 кВ, что позволяет снизить риски технологических нарушений, вызванных падением деревьев и веток на провода во время непогоды.