Индия выступит страной – партнёром Российской энергетической недели в 2026 году

Федерация индийской нефтяной промышленности, представляющая Министерство нефти и природного газа Индии, организует стенд в рамках экспозиционной программы международного форума «Российская энергетическая неделя», который состоится с 14 по 16 октября в Москве на площадках ЦВЗ «Манеж» и Гостиного Двора. На стенде будут представлены проекты 8 ведущих компаний нефтяной отрасли Индии. Российская энергетическая неделя проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, Минэнерго России и правительства Москвы. Организатор форума – фонд «Росконгресс».

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель организационного комитета по подготовке и проведению международного форума «Российская энергетическая неделя» Александр Новак подчеркнул, что Индия является одним из основных партнёров России в энергетике.

«Россия заинтересована в привлечении инвестиций Индии в нефтегазовый российский сектор, а также в развитии сбытовой сети с участием российских компаний в Индии. Отношения стран носят характер стратегического партнёрства, лидеры государств находятся в постоянном контакте. Активно продвигается взаимовыгодное сотрудничество в рамках нефтегазовых проектов. Экспозиция в рамках РЭН-2026 представит участникам и гостям форума все текущие и перспективные проекты, в том числе совместно реализуемые двумя странами», – отметил Александр Новак.

Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета международного форума «Российская энергетическая неделя» Антон Кобяков подчеркнул, что за минувшие десятилетия традиционно дружественные российско-индийские отношения развивались по нарастающей.

«Стратегическое партнёрство России и Индии особенно ярко проявляется в энергетике: существует устойчивый интерес индийских компаний к нашим технологиям и ресурсам, а совместные проекты становятся примером взаимовыгодного обмена. При этом важно, что сотрудничество выходит далеко за рамки двустороннего трека – Москва и Нью-Дели активно координируют позиции в рамках БРИКС и других интеграционных объединений. Именно такая многосторонняя кооперация имеет особенное значение для формирования суверенного многополярного мира, где у каждой страны есть пространство для самостоятельного развития», – обозначил Антон Кобяков.

Индия станет первой официальной страной – партнёром международного форума «Российская энергетическая неделя» за время его существования.