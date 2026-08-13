Миллиарды идут в сети: инвестиции энергетиков поддерживают спрос на кабель в 2026 году

На фоне сдержанной динамики промышленности электросетевой комплекс продолжает масштабные инвестиции в развитие инфраструктуры. Только «Россети Юг» за первое полугодие 2026 года направили на развитие энергосистем регионов присутствия 17,7 млрд рублей. Для кабельного рынка такие программы остаются одним из наиболее понятных источников устойчивого спроса.

Компания «Россети Юг» инвестировала в развитие энергосистем юга России 17,7 млрд рублей по итогам первого полугодия 2026 года. Как сообщает компания, средства направляются на строительство и реконструкцию электросетевых объектов, технологическое присоединение потребителей и повышение надежности энергоснабжения регионов присутствия.

Наибольший объем инвестиций в январе-июне пришелся на энергосистемы Краснодарского края и Республики Адыгея — около 14,9 млрд рублей. В целом на 2026 год «Россети Юг» ранее заявляли инвестиционную программу порядка 31 млрд рублей.

При этом речь идет не об отдельном региональном примере. Несколькими днями ранее Группа «Россети» сообщила, что только в развитие и модернизацию электросетевой инфраструктуры Ставропольского края в 2026 году планируется направить более 10,5 млрд рублей. Программа включает реконструкцию и строительство ключевых энергообъектов, обновление распределительных сетей и увеличение доступной мощности для новых потребителей.

Дополнительно более 1,8 млрд рублей на Ставрополье предусмотрено на техническое обслуживание и ремонт сетевого комплекса. Среди уже реализованных проектов компания называет электроснабжение туристического кластера, нового промышленного производства и агропредприятий.

Для кабельной промышленности подобные показатели важны прежде всего масштабом реального строительства и модернизации сетей. За инвестиционными программами стоят новые и реконструируемые линии электропередачи, подстанции, технологическое присоединение промышленных и инфраструктурных объектов, а значит — потребность в кабельно-проводниковой продукции, кабельной арматуре и электротехническом оборудовании.

При этом общий объем инвестиций нельзя напрямую переводить в объем закупок кабеля: структура каждого проекта индивидуальна, а значительная часть средств приходится на подстанционное оборудование, строительные работы, автоматизацию и другие элементы инфраструктуры. Однако системный рост вложений в сетевое хозяйство позволяет рассматривать энергетику как один из наиболее устойчивых сегментов спроса для кабельных производителей.

По оценке RusCable.Ru, именно структура спроса становится одним из ключевых факторов для кабельного рынка во втором полугодии 2026 года. При сдержанной динамике ряда промышленных сегментов предприятия, ориентированные на крупные энергетические и инфраструктурные проекты, могут находиться в существенно более устойчивом положении по сравнению с производителями, сильнее зависящими от обычного строительного и коммерческого спроса.

Масштабные инвестиционные программы сетевых компаний также повышают значение технической готовности производителей: наличия необходимых допусков и аттестаций, опыта поставок на энергетические объекты, соответствия требованиям заказчиков и способности обеспечивать большие объемы продукции в установленные сроки.

Для отрасли сегодня важен уже не столько сам факт того, что «Россети инвестируют в сети», сколько география и структура этих вложений. Региональные программы позволяют заранее оценивать, где в ближайшие годы будут появляться крупные проекты и, соответственно, формироваться дополнительный спрос на кабельную продукцию.

RusCable.Ru продолжит анализировать инвестиционные программы электросетевых компаний и их влияние на российский рынок кабельно-проводниковой продукции.