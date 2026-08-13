На строительство новых станций петербургского метро направят 1,4 млрд рублей

Для строящегося участка Невско-Василеостровской линии метрополитена ищут подрядчика, который возьмет на себя оснащение станций эскалаторами тяжелого режима работы. Речь идет об отрезке пути от станции «Улица Савушкина» до станции «Зоопарк».

Начальная стоимость контракта составляет 1,4 млрд рублей. Выбор исполнителя завершится 24 августа 2026 года, сообщается на портале RosTender.info. Победителю торгов предстоит сдать готовое к эксплуатации оборудование к 31 июля 2028 года.

Установка эскалаторов повышенной износостойкости один из ключевых этапов подготовки новых станций к открытию. Оборудование должно соответствовать строгим стандартам безопасности, принятым в метрополитене, и быть рассчитанным на высокие пассажиропотоки, характерные для «зеленой» ветки петербургской подземки.

Детали тендера и требования к подрядчикам доступны здесь.