Объем полезного отпуска электроэнергии «Россети Юг» составил 25 млрд кВт·ч в I полугодии 2026 года

Объем полезного отпуска электроэнергии из распределительной сети в регионах присутствия компании «Россети Юг» составил 25 млрд кВт·ч в I полугодии 2026 года.

Наибольший объем полезного отпуска электроэнергии отмечен в Краснодарском крае и Ростовской области – 11,8 млрд кВт·ч и 6,8 млрд кВт·ч соответственно. В Волгоградской области этот показатель составил 3,9 млрд кВт·ч, в Астраханской области – 1,3 млрд кВт·ч., в Республике Адыгея – 715 млн кВт·ч., в Республике Калмыкия – 344 млн кВт·ч.

В период с января по июнь отмечен рост потребления электроэнергии относительно аналогичного периода прошлого года в Ростовской области на 179,7 млн кВт·ч, в Волгоградской – на 53,9 млн кВт·ч, в Краснодарском крае – на 37 млн кВт·ч из-за температурного фактора. Так, в январе отклонение среднесуточной температуры в целом по югу составило -6,8℃, в марте -1℃, в апреле -2,4℃, что повлияло на увеличение интенсивности использования потребителями климатического оборудования.